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Ağrı'nın Dağ Köyünde Atletizm Rüzgarı: Şampiyonluk Hayalleri Kışa Rağmen Sürüyor

Ağrı'nın Balıksu köyündeki çocuk atletler, zorlu kış şartlarına rağmen şampiyonluk hayalleri için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:16
Ağrı'nın Dağ Köyünde Atletizm Rüzgarı: Şampiyonluk Hayalleri Kışa Rağmen Sürüyor

Ağrı'nın Dağ Köyünde Atletizm Rüzgarı

Ağrı'nın kırsal kesiminde yer alan Balıksu köyünde, kışın soğuk ve karla kaplı havaları sporcu çocuklar için engel olmaktan çıkıyor. 120 haneli köyün genç atletleri, şampiyonluk hayalleri için büyük bir motivasyonla antrenmanlarına devam ediyor.

Yaz-Kış Antrenman

Köydeki Ortaokulun atletizm takımında 6 kız ve 6 erkek sporcu, beden eğitimi öğretmeni Emre Dönmez'in liderliğinde yaz-kış demeden çalışıyor. Haftanın üç günü köyün karla kaplı yollarında koşan çocuklar, okul bahçesindeki koordinasyon parkurunda da antrenman yapıyor. Takım, katıldıkları okullar arası müsabakalarda küçük kızlarda birinci, yıldız erkeklerde ise ikinci olma başarısını gösterdi.

Uluslararası Hedefler

Çocuk atletler, 15 Şubat'ta Trabzon İli Kros Yıldız Erkekler Grup Müsabakaları ve nisan ayında Erzurum İli Puanlı Atletizm Küçük Kızlar Grup Müsabakaları gibi önemli etkinliklerde yer alacak. Hayallerini gerçekleştirmek için kış ortasında büyük bir azimle çalışmalarına devam eden öğrenciler, uluslararası organizasyonlarda da boy göstermek istiyor.

Başarı için Birlikte Çalışmak

Okul müdürü Ali Ulutaş, aile ortamında çalıştıklarını ve öğretmenlerin öğrenci başarısındaki rolünü vurguladı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi'ye destekleri için teşekkür eden Ulutaş, “Başarı ekip işidir. Çocuklarımızın gönüllerine dokunup onlara ilham vermek istiyoruz.” dedi.

Koşmanın Önemi

Beden eğitimi öğretmeni Emre Dönmez, iklim koşullarına rağmen antrenman yapmanın önemini vurgulayarak, “Dışarı çıkıp antrenmanlarımızı yapıyoruz. Okul dışında antrenman yapılmadığında bina içerisinde esneme hareketleri gerçekleştiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden İlham Verici Açıklamalar

Öğrenciler, kendilerine destek olan öğretmenleri ve ailelerine teşekkür ederek hedeflerine dair umutlarını dile getirdiler. Pervin Keklik, “Olimpiyatlara katılmayı hayal ettiğim için elimden geleni yapıyorum. Kar, kış, şimşek de olsa biz her zaman koşacağız.” dedi. Ebubekir Ay ise köyde büyümenin kendilerini atletizmin içine doğurduklarını belirtti.

Ağrı kırsalındaki Balıksu köyünün atletizmde yetenekli kız ve erkek öğrencileri, şampiyonluk...

Ağrı kırsalındaki Balıksu köyünün atletizmde yetenekli kız ve erkek öğrencileri, şampiyonluk hayallerine ulaşmak için karlı ve soğuk havada dahi antrenmanlarını aksatmıyor. İl merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki 120 haneli Balıksu Köyü Ortaokulunun atletizm takımında yer alan 6 kız ve 6 erkek çocuk, beden eğitimi öğretmenleri Emre Dönmez yönetiminde yaz-kış antrenman yapıyor.

Ağrı kırsalındaki Balıksu köyünün atletizmde yetenekli kız ve erkek öğrencileri, şampiyonluk...

Ağrı kırsalındaki Balıksu köyünün atletizmde yetenekli kız ve erkek öğrencileri, şampiyonluk hayallerine ulaşmak için karlı ve soğuk havada dahi antrenmanlarını aksatmıyor. İl merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki 120 haneli Balıksu Köyü Ortaokulunun atletizm takımında yer alan 6 kız ve 6 erkek çocuk, beden eğitimi öğretmenleri Emre Dönmez yönetiminde yaz-kış antrenman yapıyor.

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