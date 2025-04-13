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Ahlatcı Çorum FK 3-2 Manisa FK: Tuncay Şanlı'nın Değerlendirmesi

Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK'yi 3-2 mağlup etti. Tuncay Şanlı, galibiyetin önemine vurgu yaparken, Taner Taşkın ise üzgün olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 22:46
Ahlatcı Çorum FK 3-2 Manisa FK: Tuncay Şanlı'nın Değerlendirmesi

Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK'yi 3-2 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ahlatcı Çorum FK, konuk ettiği Manisa FK'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çorum FK'nin teknik direktörü Tuncay Şanlı, "Bugün kazanmak değerliydi, önemliydi. Yukarıya tutunma adına içeride kaybetmememiz gerekiyordu" dedi.

Maçın Genel Değerlendirmesi

Şanlı, Çorum FK’ye geldiğinden beri tüm maçların stresli geçtiğini ve bu karşılaşmada da heyecan seviyesinin yüksek olduğunu ifade etti. "1-0 geride başladık, fakat konsantrasyonumuz üst seviyedeydi. 1-0 geriye düştükten sonra gösterdiğimiz reaksiyon çok önemliydi" diye ekledi.

Maçın ikinci yarısında rakibin 4'lüye dönmesiyle biraz zorlandıklarını belirten Şanlı, "Hızlı hamleler yaptık. 3-1'den sonra oyun çok rahat görünüyordu ama bu ciddiye almamız gereken bir mücadele. Ciddiye almadığınızda cezayı hemen kesebilirler" dedi. Takımının mücadelesinden ve birliğinden son derece memnun olduğunu vurguladı.

Manisa FK Cephesi Üzgün

Karşılaşmanın ardından Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın ise mağlubiyetten ötürü üzgün olduklarını ifade etti. "Buraya puan veya puanlar için gelmiştik. Maça golle başladık fakat sezon başından beri süregelen gol yeme hastalığımız maalesef devam ediyor. Çabuk ve kolay gol yiyoruz," dedi.

Taşkın, lig sıralamasındaki tehlike bölgelerinden dolayı endişeli olduklarını belirterek, "Ateş hattının içindeyiz. 4 hafta var ve Ankaragücü ile final yapacak duruma geldik. Yenmekten başka çaremiz yok," şeklinde konuştu. Ayrıca, Çorum FK’nın oturmuş bir kadrosu olduğunu, ancak rakiplerin de zayıf noktalarını değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Hakem Eleştirileri

Maçın hakemlerine yönelik de eleştirilerde bulunan Taşkın, "Gencecik çocuklar, trilyonlar harcayan futbolcuların maçlarını yönetiyorlar. Maçın uzatmasının hakkı 5 dakika olamaz. Rakip takımın vakit geçirmesine müsamaha gösterilmesi üzücü. Normal şartlarda futbol oynamalıyız, yatmalara kalkmalara son vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Manisa FK, Çorum Şehir Stadı’nda...

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Manisa FK, Çorum Şehir Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Manisa FK, Çorum Şehir Stadı’nda...

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Manisa FK, Çorum Şehir Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

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