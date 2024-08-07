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Ahlatcı Çorum FK İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

Ahlatcı Çorum FK, Polat Abay ve Ismaila Isa Sonko ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 21:28
Ahlatcı Çorum FK İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

Ahlatcı Çorum FK Yeni İsimlerle Güçleniyor

Trendyol 1. Lig temsilcisi Ahlatcı Çorum FK, kadrosuna Polat Abay ve Ismaila Isa Sonkoyu dahil etti. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Polat Abay ile Anlaşma Sağlandı

Kulüp, son olarak Trendyol 2. Lig takımlarından Karaman FK forması giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Polat Abay ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladığını bildirdi.

Isa Sonko da Takıma Katıldı

Ayrıca, Senegalli 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ismaila Isa Sonko ile de yine 3 yıllık bir anlaşma sağlandığı belirtildi. Her iki oyuncunun da takıma katkı sağlaması bekleniyor.

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