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Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Fatih Karagümrük Maçını Değerlendirdi

Özbalta, 2-2 berabere kaldıkları maçı ve takımın geçen seneki oyun gücünü değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 14:57
Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Fatih Karagümrük Maçını Değerlendirdi

Ahlatcı Çorum FK'dan Fatih Karagümrük Maçı Değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, Fatih Karagümrük ile oynadıkları maçtaki sonuçtan dolayı duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Özbalta, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Sonuç olarak çok mutlu değiliz. Kazanmak istediğimiz ve bence hak ettiğimiz bir gündü. Sevindirici kısmı geçen seneki oyun gücümüzü hissettirdiğimiz bir müsabaka oldu" ifadelerini kullandı.

Maçın Detayları

Özbalta, Trendyol 1. Lig'nin 2. haftasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldıklarını hatırlatarak, evlerinde galibiyetle başlamak istediklerini belirtti. "Evimizde ligin açılış maçını yaptık. Geçen hafta verdiğimiz kötü görüntü üzerine galibiyet almayı umuyorduk" dedi.

Oyun Performansı ve Beklentiler

Maçın ilk yarısında hem hücumda hem de savunmada daha iyi bir enerji ve oyun sergilediklerini anlatan Özbalta, iptal olan bir golleri olduğunu ve 6-7 net gol fırsatını değerlendiremediklerini belirtti. "Skor üstünlüğünü kaybettik, ancak organize atak girişimlerimizle beraberlik golünü bulduk. Hepimiz üzülüyoruz ama hepimizin sevineceği günler de olacak inşallah. Daha önce nasıl başardıysak yine başaracağız" diye ekledi.

Ayrıca stadyuma gelen taraftarlara teşekkür eden Özbalta, birlikte daha güzel günler geçireceklerine inandığını vurguladı.

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