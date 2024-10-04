Ahlatcı Çorum FK ve Alagöz Holding Iğdır FK Maçının Ardından İki Teknik Direktörden Değerlendirmeler

Ahlatcı Çorum FK ve Alagöz Holding Iğdır FK Maçının Özeti

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında, Ahlatcı Çorum FK'nın evinde oynadığı maçta, Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrasında her iki takımın teknik direktörleri, performansları hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Serkan Özbalta'nın Değerlendirmeleri

Ahlatcı Çorum FK teknik direktörü Serkan Özbalta, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Kendi sahamızda kazanmak istediğimiz bir müsabakaydı ancak başaramadık" dedi. Özbalta, son haftalarda takımının formunu iyileştirdiğini belirtti ve bazı eksiklikler olduğuna dikkat çekti.

Özbalta, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün de kendi sahamızda kazanmak istediğimiz bir müsabakaydı ancak başaramadık. İlk yarıda rakibimiz bizden daha iyi görünüyordu. İkinci yarıda ise oyunun hakimini biz oluşturduk. Talihsizlikler yaşadık ve maçta gol atamadık. Milli takım arasına girerken galip gelmek istedik. Ama umutsuz değiliz, goller atmaya bir süre içinde başlayacağız."

Yalçın Koşukavak İle Iğdır FK’nın Durumu

Alagöz Holding Iğdır FK teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maçın psikolojik açıdan kendileri için önemli olduğunu ifade etti. "Son üç maçta kolayca kaybettik, buradan kaybetmememiz gerekiyordu" dedi ve maçı iki devreye ayırarak ilk yarıda üstün olduklarını belirtti.

Koşukavak, "İlk yarıda birçok pozisyon bulduk, maçta kazanmaya daha yakındık. İkinci yarı ise daha savunma ağırlıklı bir oyun oynamaya çalıştık ama bu süreçte geçişleri yeterince değerlendiremedik. Kaybetmemek bizim için önemliydi, kötü gidişi durdurmalıyız" dedi.

Sonuç

Her iki teknik direktör de takımlarının gelişim alanlarına odaklanırken, oyunun ilerleyen haftalarında daha iyi sonuçlar elde edeceklerinin altını çizdi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'nın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'nın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.