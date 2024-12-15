Galatasaray-Trabzonspor Rekabetinde 138. Randevu: İstatistikler ve Tarihçe

Galatasaray ile Trabzonspor, futbol tarihindeki 138. randevusuna çıkmaya hazırlanıyor. Bu önemli karşılaşma, 50 yıllık rekabetin en son halkası olacak.

Rekabetin başlangıcı, 1974-1975 sezonuna dayanıyor. Şimdiye kadar oynanan toplam 137 resmi ve özel maçta Galatasaray 62, Trabzonspor ise 44 galibiyet elde etti. 31 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Bu süreçte, Galatasaray takımı toplamda 183, Trabzonspor ise 153 gol sevinci yaşadı. Bu mücadelenin getirdiği heyecan ve rekabet, Türk futbolunun en ilgi çekici olaylarından biri olarak öne çıkıyor.

Ligde 103. Maç

Yarınki karşılaşma, ligdeki 103. buluşma olacak. Daha önceki 102 lig karşılaşmasında; Galatasaray 45, Trabzonspor 32 galibiyet aldı. 25 maç ise berabere sonuçlandı. Süper Lig'de Galatasaray toplam 136, Trabzonspor ise 116 gol kaydetti.

İstanbul'daki Lig Maçları

İstanbul'da gerçekleştirilen 51 lig maçında Galatasaray ev sahibi olarak 27, Trabzonspor ise konuk olarak 12 galibiyet elde etti. 12 maç beraberlikle sonuçlandı ve Galatasaray 70 gol, Trabzonspor ise 55 gol attı.

Farklı Skorlu Galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1'lik skorla elde etti. Ayrıca 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık bir galibiyet daha elde etti. Trabzonspor'un en farklı galibiyeti ise 1 Eylül 2018'de 4-0'lık skorla gerçekleşti.

Rekabetin en gollü maçı ise 15 Kasım 1998'de İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu maç, Trabzonspor'un 5-3 galip gelmesiyle sonuçlanarak toplamda 8 golle kayıtlarımıza geçti.

Yarınki karşılaşmanın, bu tarihi rekabetin yeni bir sayfası olacağı şüphesiz.