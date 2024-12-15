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Gaziantep FK'nın Deplasman Galibiyeti Hasreti 7 Maça Ulaştı

Gaziantep FK, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilerek galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Sakat oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 12:34
Gaziantep FK'nın Deplasman Galibiyeti Hasreti 7 Maça Ulaştı

Gaziantep FK'nın Deplasman Zorlukları Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-0'lık skorla mağlup olan Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

Geçmiş Performans Analizi

Ligin ilk haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 yenmeyi başaran Gaziantep ekibi, takip eden haftalarda sırasıyla Net Global Sevasspor (3-2), Galatasaray (3-1), Eyüpspor (3-2), Atakaş Hatayspor (3-1), Fenerbahçe (3-1) karşısında kaybetti. Ayrıca Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligdeki İstatistikler

Son olarak Corendon Alanyaspor karşısında 3-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, ligde dış sahada oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Topladığı toplam 18 puanla rakip fileleri 20 kez havalandıran Gaziantep FK, kalesinde ise 24 gol gördü.

Önümüzdeki Maç ve Sakatlık Durumları

Gaziantep FK, ligin 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü evinde Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Öte yandan, Alanyaspor deplasmanında takımda Bitok, Saborit, Kozlowski, Sorescu ve kaleci Dıoudis sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Dünkü karşılaşmanın 34. dakikasında Lungoyi, 64. dakikasında ise Arda Kızıldağ da sakatlık yaşadı. Her iki oyuncunun son sağlık durumu hafta içinde açıklanacak.

Böylelikle, Gaziantep FK'de sakat oyuncuların sayısı 7'ye yükseldi.

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