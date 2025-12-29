Ahmed Ildız Çorum FK'ya Yakın — Göztepe'de Ayrılık

Transfer görüşmeleri devam ediyor

Göztepe'nin orta saha oyuncusu Ahmed Ildız için 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile görüşmelerin sürdüğü, tarafların detaylarda anlaşması halinde transferin resmi hale gelmesinin beklendiği bildirildi.

İzmir temsilcisinde transfer hareketliliği sürüyor. İlk devrenin sürpriz ekiplerinden Göztepe, dış transferde ilk olarak İsviçreli ofansif orta saha Alexis Antunes'i kadrosuna kattı ve forvet hattına iki takviye yapması bekleniyor. Bu süreçte bazı oyuncuların takımdan ayrılması da netleşmeye başladı.

2023-24 sezonunda Göztepe'ye katılan ve 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Ahmed Ildız'ın, takımdan ilk ayrılacak isim olması bekleniyor. Yönetim ile Çorum FK arasındaki görüşmelerde detaylar konusunda anlaşma sağlanması halinde transferin açıklanacağı ifade edildi.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2025-26 sezonunda sarı-kırmızılı formayla fazla süre bulamazken, ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Bu sezon 8 maçta görev alan Ildız, toplam 96 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

GÖZTEPE’NİN ORTA SAHASI AHMED ILDIZ, ÇORUM FK YOLCUSU