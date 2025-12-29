DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,52 0,18%
ALTIN
6.146,83 1,68%
BITCOIN
3.750.299,44 0,3%

Ahmed Ildız Çorum FK'ya Yakın — Göztepe'de Ayrılık

Göztepe’nin 29 yaşındaki orta sahası Ahmed Ildız’ın Çorum FK ile görüşmeleri sürüyor; anlaşma sağlanırsa transferin resmileşmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:59
Ahmed Ildız Çorum FK'ya Yakın — Göztepe'de Ayrılık

Ahmed Ildız Çorum FK'ya Yakın — Göztepe'de Ayrılık

Transfer görüşmeleri devam ediyor

Göztepe'nin orta saha oyuncusu Ahmed Ildız için 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile görüşmelerin sürdüğü, tarafların detaylarda anlaşması halinde transferin resmi hale gelmesinin beklendiği bildirildi.

İzmir temsilcisinde transfer hareketliliği sürüyor. İlk devrenin sürpriz ekiplerinden Göztepe, dış transferde ilk olarak İsviçreli ofansif orta saha Alexis Antunes'i kadrosuna kattı ve forvet hattına iki takviye yapması bekleniyor. Bu süreçte bazı oyuncuların takımdan ayrılması da netleşmeye başladı.

2023-24 sezonunda Göztepe'ye katılan ve 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Ahmed Ildız'ın, takımdan ilk ayrılacak isim olması bekleniyor. Yönetim ile Çorum FK arasındaki görüşmelerde detaylar konusunda anlaşma sağlanması halinde transferin açıklanacağı ifade edildi.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2025-26 sezonunda sarı-kırmızılı formayla fazla süre bulamazken, ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Bu sezon 8 maçta görev alan Ildız, toplam 96 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

GÖZTEPE’NİN ORTA SAHASI AHMED ILDIZ, ÇORUM FK YOLCUSU

GÖZTEPE’NİN ORTA SAHASI AHMED ILDIZ, ÇORUM FK YOLCUSU

GÖZTEPE’NİN ORTA SAHASI AHMED ILDIZ, ÇORUM FK YOLCUSU

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Volkan Barbaros'tan Ağrı Kadın FK'ya Maddi Destek
2
Ahmed Ildız Çorum FK'ya Yakın — Göztepe'de Ayrılık
3
Çayırovalı Sporculardan 2025'te 354 Madalya ve 14 Kupa
4
Isparta32spor’da Ümit Bozkurt Dönemi Başladı — TFF 2. Lig
5
Sincan Belediyesi Dokuz Kumalak Asya Kupası'na Ev Sahipliği Yaptı
6
Elazığ Belediyespor Kadın Voleybol 3-0'la Margenç'i Yendi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı