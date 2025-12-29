Elazığlı Sporculardan Türkiye Karate Yıldızlar Ligi'nde 45 Madalya

Hatay’da iki gün önce düzenlenen Türkiye Karate Yıldızlar Ligi 2. Ayhan Bekler Etabı’nda, Elazığ’ı temsil eden GAKGO Spor Kulübü turnuvaya damga vurdu.

GAKGO'dan etkileyici performans

GAKGO Spor Kulübü sporcuları, organizasyonda 25 altın, 13 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 45 madalya kazanarak dikkat çekti. Karşılaşmalarda sergilenen üstün performans, kulübü etap birinciliğine taşıdı.

Turnuva 24 ilden 72 takım ve 753 sporcu katılımıyla gerçekleşti. Antrenör Turgut Gürgöze idaresindeki GAKGO Spor Kulübü, 2. Etabı da birinci sırada tamamladı.

Final vizesi ve diğer sıralamalar

Geçtiğimiz ay Diyarbakır’da oynanan 1. Etap müsabakalarını da zirvede tamamlayan GAKGO Spor Kulübü, bu sonuçla birlikte final müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Turnuvada Karaali Altınvuruş Spor Kulübü ikinci, Nakama Spor Kulübü Derneği ise üçüncü sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından değerlendirmelerde bulunan Antrenör Turgut Gürgöze, Elazığ’da kısa süre önce kurulan kulübün kısa zamanda büyük başarılara imza attığını vurgulayarak, tamamen ücretsiz eğitim alan sporcularını kazandıkları dereceler nedeniyle tebrik etti.

