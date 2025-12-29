DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

Erzurumspor FK Topbaşı 3 Ocak’ta

Erzurumspor FK futbolculara 3 Ocak Cumartesi gününe kadar izin verdi; topbaşı 3 Ocak saat 16.00'da yapılacak. İkinci yarı 11 Ocak'ta Sivasspor ile başlayacak.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:52
Erzurumspor FK Topbaşı 3 Ocak’ta

Erzurumspor FK Topbaşı 3 Ocak’ta

İkinci yarı hazırlıkları için tarih ve program açıklandı

Erzurumspor FK, futbolculara sezon arası için 3 Ocak Cumartesi gününe kadar izin verildiğini duyurdu.

Kulüp açıklamasında, takımın Trendyol 1. Lig’in ilk yarısını Çorum FK karşılaşmasından aldığı galibiyetle noktaladığı belirtildi. Ligin ilk 19 haftası sonunda Erzurumspor’un, topladığı 33 puanla sezonun ilk yarısını 4. sırada tamamladığı kaydedildi.

Açıklamada, takımın 3 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Erzurumspor Tesislerimizde gerçekleştireceği antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi. Ayrıca, Trendyol 1. Lig’in ikinci yarısına 11 Ocak Pazar günü saat 16.00’da deplasmanda Sivasspor karşılaşmasıyla start verileceği bildirildi.

Denildi.

ERZURUMSPOR FK, LİGİN İLK YARI MAÇLARININ ARDINDAN 3 OCAK CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR FUTBOLCULARA İZİN...

ERZURUMSPOR FK, LİGİN İLK YARI MAÇLARININ ARDINDAN 3 OCAK CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR FUTBOLCULARA İZİN VERDİ.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spor Tırmanış Türkiye Kupası Samsun'da: 197 Sporcu Zirve İçin Yarıştı
2
Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor 1-5 İstanbulspor — İstanbulspor Hatay'da Farklı Kazandı
3
Samsunspor'lu Metin Mert Varol U15'te Türkiye Rekoru Kırdı
4
Erzurumspor FK Topbaşı 3 Ocak’ta
5
Elazığ Belediyespor Kadın Voleybol 3-0'la Margenç'i Yendi
6
Volkan Barbaros'tan Ağrı Kadın FK'ya Maddi Destek
7
Çayırovalı Sporculardan 2025'te 354 Madalya ve 14 Kupa

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı