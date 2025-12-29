Erzurumspor FK Topbaşı 3 Ocak’ta
İkinci yarı hazırlıkları için tarih ve program açıklandı
Erzurumspor FK, futbolculara sezon arası için 3 Ocak Cumartesi gününe kadar izin verildiğini duyurdu.
Kulüp açıklamasında, takımın Trendyol 1. Lig’in ilk yarısını Çorum FK karşılaşmasından aldığı galibiyetle noktaladığı belirtildi. Ligin ilk 19 haftası sonunda Erzurumspor’un, topladığı 33 puanla sezonun ilk yarısını 4. sırada tamamladığı kaydedildi.
Açıklamada, takımın 3 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Erzurumspor Tesislerimizde gerçekleştireceği antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi. Ayrıca, Trendyol 1. Lig’in ikinci yarısına 11 Ocak Pazar günü saat 16.00’da deplasmanda Sivasspor karşılaşmasıyla start verileceği bildirildi.
