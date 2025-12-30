Ahmet Dal: Erzurumspor’da Transfer Çalışmaları ve Taraftara Destek Çağrısı

Ahmet Dal, Kardelen Televizyonu’nda Transfer Planlarını Açıkladı

Erzurumspor FK Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Kardelen Televizyonu’nda yayınlanan Spor Aktif programına konuk oldu. Sunucular Nazım Saraçoğlu ve Prof. Dr. Erdinç Şıktarın sorularını yanıtlayan Dal, kulübün transfer politikası, takım performansı ve taraftara yönelik mesajlarını paylaştı.

Forvet hattında öncelik yok, eksik bölgelere odak

Transferlerle ilgili değerlendirmesinde Dal, forvet hattına şu an ihtiyaç görmediklerini söyledi. Mevcut isimlere vurgu yaparak Hüsamettin, Sylla ve Eren Tozluyu hatırlattı ve oyuncuların performansına dikkat çekti. Dal, şu ifadeyi kullandı: "Aldım bir oyuncu bu üç isimden kimi oynatmayacağım? Eren’i mi oynatmayacağız? Bende isterim oyuncu alalım çok iyi bir forvet oyuncusu alalım ama eksik olan kısımlara yöneliyoruz."

Dal, takımın oyun sisteminin öndeki oyuncuların rahat gol atabileceği bir kurguya sahip olduğunu belirterek, Mustafa Fettahın kenar oyuncusu olmasına rağmen 6 gol, Benhurun 3 gol, Eren Tozlunun 11 gol, Sillanın 5 gol ve Benhur’un toplam 5 gol kaydettiğini vurguladı.

Devre arası transferi riskli; kenar ve kanat gündemde

Teknik Direktör Serkan Özbalta ile koordineli çalıştıklarını belirten Dal, "Bizim eksik bölgelerimiz var hocamızla onlara çalıştık. Özellikle kenar, belki kanat forvet olabilir oyuncular ile alakalı görüşmelerimiz var" dedi. Dal, devre arası takviye yapmanın zorluklarına dikkat çekti: "Devre arası oyuncu almak çok risk, hem oynayan oyuncu almanız lazım hem de takımınıza monte edeceksiniz... ama kenar oyuncusu olarak bakıyoruz, belki kenar forvet olabilir."

Mali gerçekler ve taraftardan destek çağrısı

Başkan Dal, altyapıda yapılan iyileştirmelere işaret ederek stadyum çalışmaları tamamlandığında Erzurumspor’un Süper Lig’in kalıcı kulüplerinden biri olacağını söyledi. Kulübün mali durumuna dair, "Biz bugün kendi yağımızda kavruluyoruz, kendi kaynaklarımız ile transfer yasağını kaldırdık şimdi geleceğe rahat ve güvenle bakmak için gerçekten bütün Erzurumluların desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Lig hedefleriyle ilgili değerlendirmesinde Dal, "Benim bundan sonra ligdeki takımlar ile başa baş mücadele edebilmem için desteğe ihtiyacım var. Bugün ki şartlarda mücadele ettiğimiz şey, ligde kalma mücadelesi. Biz takımı taşıyabilecek oyuncular ile devam ediyoruz." dedi. Ayrıca, "Erzurumspor bu lig’in en az bütçeli beş takımından biridir" ve "Parasına göre bugün Erzurumspor’un bulunması gereken yer 13. 14. Sıradır" değerlendirmelerini paylaştı.

Taraftar ve sosyal medya eleştirilerine sert tepki

Eleştirilere ilişkin sözlerinde Dal, oyuncuların çabasına saygı duyulması gerektiğini vurguladı: "Hiç antrenmanlarından, antrenman disiplinine çalışıp sonra da sahaya çıkıp ellerinden gelen şeyin en iyisini yapan oyuncular 1-0 değil 1-1’de bitse eleştirilmeyi hak etmiyorlar". Dal, eleştiriye açık olduklarını ancak "hakareti, küfürü" kabul etmediklerini belirtti ve taraftarın kendileri için önemine dikkat çekti: "Taraftarımın başımın üstünde yeri var... Takım tüm elinden gelen her şeyi yapıp maç olmayınca küfürle hakaretle argo ifadelerle olmaz."

Son olarak Dal, sosyal medyadaki olumsuz yorumların çoğunun yerel taraftarlardan gelmediğini belirterek, paylaşımlarının yüksek izlenme aldığını ve bunların yalnızca %20’sinin Erzurumspor taraftarına ait olduğunu söyledi.

ERZURUMSPOR FK KULÜP BAŞKANI AHMET DAL, KARDELEN TELEVİZYONU’NDA YAYINLANAN SPOR AKTİF PROGRAMINA KONUK OLDU.