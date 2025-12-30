Köyceğiz'de Atatürk Yol Koşusu – 106. Yıldönümü Etkinliği

Köyceğiz'de Atatürk Yol Koşusu, 106. Yıldönümü Anısına Düzenlendi

Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde anlamlı koşu

Köyceğiz'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen Atatürk Yol Koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, Köyceğiz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Yarışlarda sporcular, 400 ila 1500 metre arasında değişen parkurlarda birincilik için ter döktü. Katılımcılar zaman zaman zorluklar yaşasa da birçok sporcu Mehmet Özkaya Stadı çevresindeki parkurları tamamlayarak hedefe ulaştı.

Koşu, 27 Aralık 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankara'ya gelişinin anısına, 4 kategori ve 8 mesafe şeklinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin ardından yapılan ödül töreninde, ilk üç dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya takdim edildi. Törene katılan Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, yarışın başlangıcına ve ödül törenine katılarak öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Yarış, hem gençlere spor disiplini aşılamayı hem de Atatürk'ün cumhuriyet tarihindeki önemini hatırlatmayı amaçlayan anlamlı bir etkinlik olarak kayda geçti.

