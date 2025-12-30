Baskarsi İdman Yurduspor: Denizli'de İmam ve Esnaflar Kulüp Satın Aldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı mahallesinde Baskarsi İdman Yurduspor Kulübü, geçen yıl zor koşullar altında imam ve iki esnafla birlikte devralındı. Kulüp, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma amacıyla yeniden yapılanıyor ve kısa sürede dikkat çeken bir başarı hikâyesi yazdı.

Bir yılda kayda değer ilerleme

Yönetim ve teknik ekibin yoğun çalışmasıyla kulüp, 1 yıl gibi kısa sürede önemli mesafe katetti. Mevcut kadroda 21 oyuncu, 2 hocamız ve 3 başkan yardımcımız ile yoluna devam eden takım, bölgenin parlayan yıldızlarından biri olma iddiasını güçlendiriyor.

Vizyon: "Gençleri koruma ve aile olma"

Kulüp Başkanı İsmail Taslacı, devralma sürecindeki zorlukların yönetici arkadaşlarının desteğiyle aşıldığını vurgulayarak, "Takımı devraldığımızda durum oldukça kötüydü. Ancak el birliğiyle 1 yıl içerisinde çok iyi bir noktaya geldik. Şu an 21 oyuncumuz, 2 hocamız ve 3 başkan yardımcımızla birlikte yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Kulübün sadece bugününü değil, geleceğini de planladık. İlerleyen günlerde yeni takımlar kurulacak ve spor okulunu faaliyete geçeceğiz. Altyapıdan yetişecek oyuncularla kulübümüz çok daha iyi yerlere gelecektir." dedi.

Taslacı, kulübün önceliğinin skorların ötesinde toplumsal fayda sağlamak olduğunu belirterek, "Biz bu kulübü öncelikle yeni nesillerimiz ve gençlerimiz için devraldık. Onların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını ve sporun disipliniyle büyümelerini istiyoruz. Gençlerimizi korumak ve onları bir aile ortamında bir araya getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Spora gönül veren tüm gençlere kapımız sonuna kadar açık. Biz buradayız, biz bir aileyiz; tüm gençlerimizi bu çatı altında spor yapmaya, bize katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkarcı Mahallesi kaynaklı bu girişim, toplum odaklı spor projelerinin yerel ayağında örnek teşkil etmeyi sürdürüyor.

