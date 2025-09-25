Ahmet Göksu Turnuvası 2025: 3. Gün Sonuçları (Ankara)

Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası'nın 3. günü tamamlandı

Zeren Spor Kulübü ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası'nda üçüncü gün karşılaşmaları sona erdi. Merhum Ahmet Göksu anısına düzenlenen turnuvanın ikinci yılında heyecan sahada devam ediyor.

Günün maçları ve sonuçları

Nilüfer Belediyespor Eker, ilk maçta Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'i 3-2 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.

Beşiktaş, ikinci karşılaşmada Almanya temsilcisi SC Potsdam karşısında etkili bir oyun sergileyerek maçı 3-0 kazandı. Bu mücadeleyi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg tribünden takip etti.

Günün son maçında ise ev sahibi Zeren Spor, Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'ü 3-1 yenerek sahadan galip ayrıldı.

Turnuva takvimi

Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda devam eden turnuva, 27 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlarla sürecek.

