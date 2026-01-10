Ahmet İlhan Özek: Aliağa FK için '5 maçlık zorlu periyot' uyarısı

Deneyimli futbolcunun değerlendirmesi ve hedefleri

Aliağa Futbol Kulübü’nün deneyimli oyuncusu Ahmet İlhan Özek, sezonun kalan bölümüyle ilgili değerlendirmesinde takımın iddiasını ve yaklaşan zorlu periyodu açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, ligin ilk devresini 31 puanla 4. sırada tamamladı. İzmir temsilcisinin deneyimli futbolcusu Ahmet İlhan Özek, yaptığı yazılı açıklamada ilk yarıda ortaya koydukları performansı değerlendirirken, ligin kalan bölümüyle ilgili hedeflerine de değindi.

Özek, takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "İlk devreyi daha avantajlı bir yerde bitirebilirdik. Ancak yaşadığımız bazı eksiklikler nedeniyle son haftalarda puan kayıpları yaşadık. Buna rağmen play-off potasının içerisindeyiz ve hedefimizde herhangi bir sapma yok" dedi.

Takıma katılan yeni transferlerle birlikte yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini söyleyen Özek, "Aramıza katılan oyuncularla güçlü bir birliktelik oluştu. Bu uyumu sahaya yansıtabilirsek başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Önümüzde 5 maçlık zorlu bir periyot var. Bu süreci alnımızın akıyla geçersek sezon sonunda hedeflediğimiz noktada olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

