Ahmet İlhan Özek: Aliağa FK için '5 maçlık zorlu periyot' uyarısı

Aliağa FK'lı Ahmet İlhan Özek, ligin ikinci yarısı öncesi 5 maçlık zorlu periyot uyarısı yaptı; hedeflerinin play-off ve şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:43
Ahmet İlhan Özek: Aliağa FK için '5 maçlık zorlu periyot' uyarısı

Ahmet İlhan Özek: Aliağa FK için '5 maçlık zorlu periyot' uyarısı

Deneyimli futbolcunun değerlendirmesi ve hedefleri

Aliağa Futbol Kulübü’nün deneyimli oyuncusu Ahmet İlhan Özek, sezonun kalan bölümüyle ilgili değerlendirmesinde takımın iddiasını ve yaklaşan zorlu periyodu açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, ligin ilk devresini 31 puanla 4. sırada tamamladı. İzmir temsilcisinin deneyimli futbolcusu Ahmet İlhan Özek, yaptığı yazılı açıklamada ilk yarıda ortaya koydukları performansı değerlendirirken, ligin kalan bölümüyle ilgili hedeflerine de değindi.

Özek, takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "İlk devreyi daha avantajlı bir yerde bitirebilirdik. Ancak yaşadığımız bazı eksiklikler nedeniyle son haftalarda puan kayıpları yaşadık. Buna rağmen play-off potasının içerisindeyiz ve hedefimizde herhangi bir sapma yok" dedi.

Takıma katılan yeni transferlerle birlikte yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini söyleyen Özek, "Aramıza katılan oyuncularla güçlü bir birliktelik oluştu. Bu uyumu sahaya yansıtabilirsek başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Önümüzde 5 maçlık zorlu bir periyot var. Bu süreci alnımızın akıyla geçersek sezon sonunda hedeflediğimiz noktada olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ALİAĞA FUTBOL KULÜBÜ’NÜN DENEYİMLİ FUTBOLCUSU AHMET İLHAN ÖZEK, SEZONUN KALAN BÖLÜMÜYLE İLGİLİ...

ALİAĞA FUTBOL KULÜBÜ’NÜN DENEYİMLİ FUTBOLCUSU AHMET İLHAN ÖZEK, SEZONUN KALAN BÖLÜMÜYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNARAK, “ÖNÜMÜZDE 5 MAÇLIK ZORLU BİR PERİYOT VAR. BU SÜRECİ ALNIMIZIN AKIYLA GEÇERSEK SEZON SONUNDA HEDEFLEDİĞİMİZ NOKTADA OLACAĞIMIZA İNANIYORUM” DEDİ.

ALİAĞA FUTBOL KULÜBÜ’NÜN DENEYİMLİ FUTBOLCUSU AHMET İLHAN ÖZEK, SEZONUN KALAN BÖLÜMÜYLE İLGİLİ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finalinde VAR: Ömer Faruk Turtay
2
Bonzie Colson Sağ Dizinden Zorlandı: Fenerbahçe'den Açıklama
3
Galatasaray, Fenerbahçe ile Süper Kupa Finali Öncesi Son Antrenmanı Tamamladı
4
Beşiktaş FCSB'yi 2-1 Yendi | Antalya Hazırlık Maçı
5
Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası: Türkiye Grekoromende Zirvede
6
Ahmet İlhan Özek: Aliağa FK için '5 maçlık zorlu periyot' uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları