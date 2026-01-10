Tedesco: Ailemize Bu Kupayı Kazandırdığımız İçin Çok Mutluyum — Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa

Domenico Tedesco: "Ailemize bu kupayı kazandırdığımız için çok mutluyum"

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Sözlerine 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başladı ve Fenerbahçe'de elde ettiği ilk kupaya dair duygularını paylaştı.

"Kupalar sonsuza dek tarihte yerini alır. Benim için de çok önemli kupalar kazanmak. Ancak bazen küme düşme hattında iken ligde kalırsınız, sonunda kupa yoktur ama o da çok güzel başarıdır. Kupalar tek önemli şey değildir. Bugün çok mutluyum, harika bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Özellikle ilk yarıyı domine ettik. Daha fazla gol atabilirdik. Galatasaray elinden gelenin en iyisini yaptı. Zor bir maçtı, tempolu bir maçtı. Mutluyuz, ailemize bu kupayı kazandırdığımız için çok mutluyum."

Guendouzi'nin performansı

Finalin en iyi oyuncusu Matteo Guendouzi hakkında konuşan Tedesco, "Matteo’nun bizimle olmasından dolayı çok mutluyum. İstanbul’a getirmek harika. Getirme zamanı da çok önemli. Ocak ayı transfer penceresi açılır açmaz çok önemliydi. Daha önce söylediğim gibi ocak ayında transfer zordur. Ama kulüp harika bir iş çıkarttı. Bugün de harika oynadı, 8 aydır buradaymış gibi oynadı" dedi.

Hava koşulları ve taraftar desteği

Tedesco, olumsuz hava koşullarına rağmen maçın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasına değinerek, "Bizler değiştiremeyeceğimiz şeylerin üzerinde fazla durmamalıyız. Hava durumunu değiştiremeyiz, bugün de hava soğuk ve rüzgarlıydı. Bizim için bunun anlamı büyük. Böyle taraftarlara sahip olmak harika. Adana’da stada giderken her taraf Fenerbahçe taraftarıyla doluydu. Bizler için inanılmaz bir durum bu. Çok mutluyum, bu taraftarların hocası olduğum için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Takım hedefleri ve sakatlıklar

Teknik direktör, lige Alanyaspor maçıyla başlayacaklarını hatırlatarak, "Alanyaspor ile lige başlayacağız, onlara karşı oynadığımız maç evimizde zorlu bir maçtı. Sakat oyuncularımız var. Çözüm bulmamız gerekiyor. Takımda herkes fit olduğu zaman bizler çok güçlüyüz. Bizler sonuna kadar elimizden geleni yapacağız" dedi.

Oyun planı ve savunma düzeni

Tedesco, derbideki ana planın topa sahip olmak olduğunu belirtti: "Ana plan bizim topla oynamamızdı. Topun bizde kalmasına ihtiyacımız vardı. Topu Galatasaray’a verdiğiniz zaman nasıl oynamasını bilen bir takım. Çok güçlü kanat oyuncuları var. Barış çok üst seviye oyuncu savunma arkasına yaptığı koşular yüksek. Mert bugün Barış’a karşı harika oynadı. Sane bana karşı her maçta gol atmıştı. Bugün gol atamadığı için mutluyum. Takım olarak kompakt şekilde harika savunma yaptık. Bazı anlarında birazcık geriye gömülmemiz gerekti. Ben geldiğimden beri bunu çalışıyoruz. Geride savunma yaptığımız için bazen kolay olmuyor. Kanat oyunculara ikili baskı yapmanız gerekiyor. Planda Kerem, Levent’e yardım etmekti. İsmail’in geldiği zamanlar oldu. Matteo geldi. Üçüncü kişinin baskıya gelmesi anlık bir şeyti. İkili baskı yapmazsanız bu oyuncular çok önem arz edebiliyor. Bunu son oynadıkları Trabzonspor maçında gördük."

Fiziksel hazırlık ve ekip

Tedesco, takımın fiziksel anlamda yükseldiğini vurgulayarak, "Bizim yapabileceğimiz en iyi şey tamamen sahaya odaklanmak. Teknik, taktik ve antrenmanlar benim sergileyebileceğim en iyi şeyler. Aynı zamanda video analizler ve takıma yaptığım konuşmalar. Ama sadece ben değil. Çünkü çok iyi bir ekibimiz var. Üç tane video analizcimiz var. Gerçekten işlerinde harikalar. Ben sabah tesislere gittiğimde onlar zaten orada oluyorlar. Ben tesislerden çıkarken hala orada oluyorlar. Çok iyi atletik performans hocalarımız var. Takımın fiziksel anlamda çok daha yukarıya gittiğini, geliştiğini görüyoruz. Koşu anlamında da çok geliştiğini görüyoruz. Çok fazla bu anlamda iyi insan, işinde iyi insan var. Aynı zamanda harika bir başkanımız var. Dün biraz üzgündü. Ben kendisine çok yakışıklı ve akıllı olduğunu söylemediğim için. Ama şimdi buradan söylüyorum. Bizler birlikteyiz. Birliktelik bizler için çok önemli. Etkimiz olmayan şeyler kafamızın içinde yer almamalı" ifadelerini kullandı.

Kadro yönetimi

Kadro derinliği ve oyuncuların durumu hakkında Tedesco, "Kadronuzda az oyuncu olması iyi bir durum değil. Çok oyuncu olması da iyi bir durum değil. Aynı şekilde oyunculara karşı adil olmanız gerekiyor. Bazı oyuncular forma giymeyi hak ediyor. Yeteri kadar süre bulamayabiliyorlar. Bizim bunu takip etmemiz gerekiyor. Hangi pozisyonda adamımız var, hangi pozisyonda fazla oyuncumuz var bunu analiz etmemiz gerekiyor. Oyuncu için de zaman önemli. Oyuncular burası dışında çözüm bulamazsa burası onların evi. Her zaman yanında olmamız gerekiyor. Gidemezse, antrenmanlara devam edebilirler" diyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında harika bir oyun sergilediklerini belirterek, "Daha fazla gol atabilirdik. Zor ve tempolu bir maçtı. Ailemize bu kupayı kazandırdığımız için çok mutluyum" dedi.