Fenerbahçe'nin Süper Kupa Zaferi Şanlıurfa'da Coşkuyla Kutlandı

Konvoy ve meşaleli kutlamalar şehir merkezini sardı

Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğu Şanlıurfa'da kutlamalara dönüştü. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki finalde sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Yüzlerce taraftar, şehir merkezinde araçlarıyla konvoy oluşturarak galibiyeti kutladı. Bazı taraftarlar konvoy yapan araçların arasında meşale yakarak şampiyonluk sevincini gösterdi.

Polis ekipleri ise kutlamaya katılarak tehlike oluşturan araç sürücülerini uyardı ve güvenliğin sağlanması için önlemler aldı.

FENERBAHÇE'NİN SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUĞU ŞANLIURFA'DA SEVİNCE DÖNÜŞTÜ