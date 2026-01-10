Fenerbahçe'nin Süper Kupa Zaferi Şanlıurfa'da Coşkuyla Kutlandı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazandığı Süper Kupa, Şanlıurfa'da yüzlerce taraftarın araç konvoyu ve meşaleli kutlamalarıyla coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 22:40
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 22:45
Fenerbahçe'nin Süper Kupa Zaferi Şanlıurfa'da Coşkuyla Kutlandı

Fenerbahçe'nin Süper Kupa Zaferi Şanlıurfa'da Coşkuyla Kutlandı

Konvoy ve meşaleli kutlamalar şehir merkezini sardı

Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğu Şanlıurfa'da kutlamalara dönüştü. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki finalde sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Yüzlerce taraftar, şehir merkezinde araçlarıyla konvoy oluşturarak galibiyeti kutladı. Bazı taraftarlar konvoy yapan araçların arasında meşale yakarak şampiyonluk sevincini gösterdi.

Polis ekipleri ise kutlamaya katılarak tehlike oluşturan araç sürücülerini uyardı ve güvenliğin sağlanması için önlemler aldı.

FENERBAHÇE'NİN SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUĞU ŞANLIURFA'DA SEVİNCE DÖNÜŞTÜ

FENERBAHÇE'NİN SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUĞU ŞANLIURFA'DA SEVİNCE DÖNÜŞTÜ

FENERBAHÇE'NİN SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUĞU ŞANLIURFA'DA SEVİNCE DÖNÜŞTÜ

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Ankara'da Süper Kupa Zaferini Coşkuyla Kutladı
2
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe Finalini 58 bin 397 Seyirci İzledi
3
Isparta 32 Spor 7-0 Adanaspor — TFF 2. Lig Kırmızı Grup
4
Namık Barış Çelik Somaspor'a Transfer Oldu — Karşıyaka'dan Ayrılık
5
Matteo Guendouzi: 'Fenerbahçe ile Daha Fazla Kupa Kazanmak İstiyorum'
6
Fenerbahçe'nin Süper Kupa Zaferi Kilis'te Motosiklet Turu ile Kutlandı
7
Kayseri'de Fenerbahçe Taraftarlarından Süper Kupa Coşkusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları