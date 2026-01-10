Matteo Guendouzi: 'Fenerbahçe ile Daha Fazla Kupa Kazanmak İstiyorum'

Matteo Guendouzi, Turkcell Süper Kupa zaferi sonrası Fenerbahçe ile daha fazla kupa kazanma hedefini ve taraftara olan inancını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 23:35
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 23:35
Turkcell Süper Kupa zaferi sonrası açıklamalar

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, Turkcell Süper Kupa finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarına konuştu.

'Açıkçası çok gururluyum. Takımımla gurur duyuyorum çünkü bence bugün iyi oynadık. Harika bir karakter ortaya koyduk. Birlikte hücum yaptık. Birlikte savunma yaptık. Birlikte çok güzel işler yaptık. Bundan dolayı gururluyum. Dediğim gibi bu sadece başlangıç. Bu takımla daha fazla kupa kazanmak istiyorum. Bu takıma inanıyorum. Bu taraftar arkamızda olduğu sürece harika başarılar elde edeceğiz.'

Transferinden kısa bir süre sonra maça çıkmasının hatırlatılması üzerine Guendouzi, 'Üç gün önce Lazio ile 90 dakika oynadım. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yaparım. Bence takım olarak bugün harika oynadık. Daha fazla kupa kazanabiliriz.'

26 yaşındaki futbolcu, ilk maçında ilk golünü atmasıyla ilgili olarak da, 'Bu gerçekten harika. Takımımla da gurur duyuyorum. İlk maçımda ilk golümü attım. Bundan dolayı mutluyum. Bundan daha önemlisi de taraftar için kupa kazanmak. Taraftarlar, kupa kazanmayı bekliyorlardı. Bu yüzden kupayı kazandığımız için mutluyuz.' ifadelerini kullandı.

