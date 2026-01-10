Fenerbahçe Ankara'da Süper Kupa Zaferini Coşkuyla Kutladı

Maç sonucu ve kutlama

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe’nin şampiyonluğu, Ankara’da coşkuyla kutlandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Ankara’nın en işlek noktalarından biri olan Kızılay Meydanı’nda bir araya geldi. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle toplanan taraftarlar, marşlar söyleyerek ve tezahüratlarda bulunarak şampiyonluğu kutladı.

Şampiyonluğun ardından konuşan bir Fenerbahçeli taraftar, "Çok mutluyuz güzel bir başlangıç zaten, lige kötü başladık ama kupada iyi oynadık. Sezon sonu şampiyon olacağız inşallah. Artık şampiyonlukta görüşürüz. Yeni transfer ilk maçında gol attı çok mutluyuz. Güzelde performans çıkarttı. İnşallah sezon boyu devamını izleriz" dedi.

