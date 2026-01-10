Fenerbahçe'nin Süper Kupa Zaferi Kilis'te Motosiklet Turu ile Kutlandı

Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa zaferi, Kilis'te motosikletli taraftarların şehir turu ve coşkulu kutlamalarıyla devam etti.

Motosikletli taraftarlar şehirde coşku yaşattı

Fenerbahçenin Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray2-0 mağlup ederek kupayı 4. kez kazanmasının ardından, Kilis'te sarı-lacivertli taraftarlar motosikletlerle şehir turu atarak sevinç gösterileri yaptı.

Motosiklet kenti olarak bilinen Kilis'te çok sayıda taraftar, araçlarında taşıdıkları sarı-lacivert bayraklarla şehir merkezinde toplandı ve korna sesleri eşliğinde coşkuyu dışa vurdu.

Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalarda vatandaşlar, takımın başarısını coşkuyla kutladı; yollar sevinç nidaları ve bayraklarla doldu.

Minik taraftar Mehmet Yiğit Özcan ise duyduğu mutluluğu, "En büyük Fenerbahçe" sözleriyle dile getirdi.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferi Kilis'te büyük bir coşkuya neden olurken, motosikletli kutlamalar şehirde yankı buldu.

