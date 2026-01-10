Fenerbahçe'nin Süper Kupa Zaferi Kilis'te Motosiklet Turu ile Kutlandı

Motosikletli taraftarlar şehirde coşku yaşattı

Fenerbahçenin Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı 4. kez kazanmasının ardından, Kilis'te sarı-lacivertli taraftarlar motosikletlerle şehir turu atarak sevinç gösterileri yaptı.

Motosiklet kenti olarak bilinen Kilis'te çok sayıda taraftar, araçlarında taşıdıkları sarı-lacivert bayraklarla şehir merkezinde toplandı ve korna sesleri eşliğinde coşkuyu dışa vurdu.

Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalarda vatandaşlar, takımın başarısını coşkuyla kutladı; yollar sevinç nidaları ve bayraklarla doldu.

Minik taraftar Mehmet Yiğit Özcan ise duyduğu mutluluğu, "En büyük Fenerbahçe" sözleriyle dile getirdi.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferi Kilis'te büyük bir coşkuya neden olurken, motosikletli kutlamalar şehirde yankı buldu.

FENERBAHÇE’NİN SÜPER KUPA ZAFERİ