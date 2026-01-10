Levent Mercan: Fenerbahçe Süper Kupa'yı Hak Etti

Levent Mercan: "Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum"

Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Maç sonrasında basın mensuplarına konuşan Levent Mercan, takımının genel performansını övdü ve zorlu mücadelede herkesin elinden geleni verdiğini söyledi.

Mercan'ın sözleri: "Bence takımımız genel olarak iyi bir maç sergiledi. Mücadele çok iyiydi. Herkes yüzde 100’ünü verdi. Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz".

