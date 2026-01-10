Levent Mercan: Fenerbahçe Süper Kupa'yı Hak Etti

Levent Mercan, Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 2-0 yenip kupayı kazandığını ve maçı hak ettiklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 23:20
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 23:20
Levent Mercan: Fenerbahçe Süper Kupa'yı Hak Etti

Levent Mercan: "Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum"

Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Maç sonrasında basın mensuplarına konuşan Levent Mercan, takımının genel performansını övdü ve zorlu mücadelede herkesin elinden geleni verdiğini söyledi.

Mercan'ın sözleri: "Bence takımımız genel olarak iyi bir maç sergiledi. Mücadele çok iyiydi. Herkes yüzde 100’ünü verdi. Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz".

Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, Galatasaray karşısında iyi oynadıklarını belirterek...

Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, Galatasaray karşısında iyi oynadıklarını belirterek, kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Ankara'da Süper Kupa Zaferini Coşkuyla Kutladı
2
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe Finalini 58 bin 397 Seyirci İzledi
3
Isparta 32 Spor 7-0 Adanaspor — TFF 2. Lig Kırmızı Grup
4
Namık Barış Çelik Somaspor'a Transfer Oldu — Karşıyaka'dan Ayrılık
5
Matteo Guendouzi: 'Fenerbahçe ile Daha Fazla Kupa Kazanmak İstiyorum'
6
Fenerbahçe'nin Süper Kupa Zaferi Kilis'te Motosiklet Turu ile Kutlandı
7
Kayseri'de Fenerbahçe Taraftarlarından Süper Kupa Coşkusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları