Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Olarak Üyelerle Buluştu

Ankara'daki üyelerle yemekli toplantıda birlik ve projeler vurgulandı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil, Ankara'da ikamet eden divan kurulu üyeleriyle düzenlenen yemekli toplantıda bir araya geldi. Ürkmezgil, adaylık gerekçesini ve projelerini üyelerle paylaştı.

Ömrünü Beşiktaş'a adadığını ve 7 yıl boyunca kulübe genel sekreter olarak hizmet ettiğini hatırlatan Ürkmezgil, siyah-beyaz sevdalısı biri olarak divan kurulu başkan adayı olduğunu ifade etti. "Bu yola Beşiktaş'ın dününü, bugününü ve yarınını birleştirme vizyonuyla çıktık, biliyoruz ki kulübümüzün en büyük ihtiyacı huzur, güven ve birliktir," dedi.

Ürkmezgil, küskünlüklerin geride bırakılması gerektiğini vurgulayarak sloganlarının "Birlik Divanı" olduğunu açıkladı. Tecrübe ile genç enerjiyi bir araya getirerek farklı görüşleri ortak hedeflerde buluşturacaklarını söyledi: "Şeffaflık, saygı ve sorumluluk ilkeleriyle divanı geleceğe taşıyacağız."

Projeler ve divan lokaline ilişkin planlar

Ürkmezgil, projeleri arasında Divan lokali ve Süleyman Seba Müzesi'nin bulunduğunu belirtti: "Divan lokali ve Süleyman Seba Müzesi, herkesin ortak isteğiydi, bunu hayata geçirmek benim hayalimdi. Yönetim kuruluyla imzaladığımız protokol, bu ihtiyacı karşılayacak."

Ürkmezgil, seçimi kim kazanırsa kazansın lokalın tüm divanın hizmetinde olacağını vurgulayarak, lokalın divan üyelerinin kullanabileceği; Beşiktaş ile ilgili fikirlerin paylaşılabileceği, tartışılabileceği, geçmişin atmosferinde konuşulabileceği ve bu fikirlerin yönetime taşınabileceği bir mekan olacağını söyledi.

Üyelere yönelik hizmetler ve sürdürülebilirlik

Divan üyeleri ve yakınları için haftada iki gün divan lokalinde ücretsiz doktor muayenesi hizmeti verileceğini açıklayan Ürkmezgil, ayrıca anlaşma sağladıkları özel bir hastane ile tüm Türkiye'de %20 indirim uygulanacağını bildirdi.

Ürkmezgil, Beşiktaşlı avukatlarla iş birliği yaparak üyelere ücretsiz hukuki danışmanlık sunulacağını, divan kurulunun geçmişten günümüze değerli üyelerini kapsayan dijital arşiv ve müze oluşturacaklarını ve aktif bir divan iletişim hattı kuracaklarını aktardı.

Projelerin sürdürülebilirliği için özel komisyonlar kurulacağını, kültürel mirasın kalıcı hale getirileceğini ve şeffaflık ile hızlı geri bildirimin öncelikli olacağını belirten Ürkmezgil, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim tek derdimiz var, Beşiktaş'a yakışan güçlü bir divan oluşturmak. Bunu da sizlerin desteğiyle hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum."

Şeffaflık, birlik ve geçmişe sahip çıkma vurgusuyla geçen toplantı, üyelerin görüş alışverişiyle sona erdi.

