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Ajax - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Maçı Hakkında Tüm Merak Edilenler

Ajax ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Ajax-BJK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, maçla ilgili tüm detaylar ve muhtemel 11'ler

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:32
Ajax - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Maçı Hakkında Tüm Merak Edilenler

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, Hollanda'nın köklü ekiplerinden Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Hollanda'dan üç puanla dönerek Avrupa Ligi’ne galibiyetle başlamak istiyor. Johan Cruijff ArenA'da oynanacak bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Ajax - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

  • Maç Tarihi: 26 Eylül 2024, Perşembe
  • Maç Saati: 22:00 (TSİ)
  • Stadyum: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam
  • Yayın Kanalı: TRT 1 (Şifresiz)

Bu heyecan dolu karşılaşma, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Maç öncesi ve sonrasında TRT 1'de geniş analizlerle maç detayları da futbolseverlere sunulacak.

Ajax ve Beşiktaş'ın Avrupa Serüveni

Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı ve play-off turunda İsviçre ekibi Lugano'yu eleyerek adını gruplara yazdırdı. Ajax ise Eredivisie'yi 5. sırada bitirdi ve Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan katıldı. Hollanda temsilcisi, bu turda Vojvodina, Panathinaikos ve Jagiellonia'yı eleyerek grup aşamasına kaldı.

Ajax - Beşiktaş Maçı Hakem Kadrosu

Maçın hakemliğini İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks yapacak. Yardımcıları ise Simon Bennett ve Daniel Robathan olacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Tim Robinson üstlenecek. VAR odasında ise Stuart Attwell ve Peter Bankes görev alacak.

Beşiktaş'ın Muhtemel 11'i

Beşiktaş, güçlü rakibi Ajax karşısına iddialı bir kadroyla çıkmayı planlıyor. İşte siyah-beyazlıların muhtemel 11'i:

  • Kaleci: Mert Günok
  • Defans: Valentin Rosier, Omar Colley, Francisco Montero, Arthur Masuaku
  • Orta Saha: Gedson Fernandes, Salih Uçan, Rafa Silva, Joao Mario
  • Forvet: Cenk Tosun, Ciro Immobile

Ajax'ın Muhtemel 11'i

Ajax ise ev sahibi avantajını kullanarak sahaya güçlü bir kadro sürmeye hazırlanıyor. İşte Hollanda ekibinin muhtemel 11'i:

  • Kaleci: Jay Gorter
  • Defans: Devyne Rensch, Jurrien Timber, Calvin Bassey, Owen Wijndal
  • Orta Saha: Kenneth Taylor, Steven Berghuis, Mohammed Kudus
  • Forvet: Brian Brobbey, Steven Bergwijn, Francisco Conceição

Ajax - Beşiktaş Maçı Şifresiz TRT 1 Canlı İzleme Linki

Futbolseverler, Ajax - Beşiktaş maçını TRT 1 üzerinden şifresiz olarak izleyebilecek. Maçı izlemek için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz: TRT 1 Canlı İzle.  https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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