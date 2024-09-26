Ajax - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Maçı Hakkında Tüm Merak Edilenler

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, Hollanda'nın köklü ekiplerinden Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Hollanda'dan üç puanla dönerek Avrupa Ligi’ne galibiyetle başlamak istiyor. Johan Cruijff ArenA'da oynanacak bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Ajax - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Maç Tarihi: 26 Eylül 2024, Perşembe

26 Eylül 2024, Perşembe Maç Saati: 22:00 (TSİ)

22:00 (TSİ) Stadyum: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

Johan Cruijff ArenA, Amsterdam Yayın Kanalı: TRT 1 (Şifresiz)

Bu heyecan dolu karşılaşma, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Maç öncesi ve sonrasında TRT 1'de geniş analizlerle maç detayları da futbolseverlere sunulacak.

Ajax ve Beşiktaş'ın Avrupa Serüveni

Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı ve play-off turunda İsviçre ekibi Lugano'yu eleyerek adını gruplara yazdırdı. Ajax ise Eredivisie'yi 5. sırada bitirdi ve Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan katıldı. Hollanda temsilcisi, bu turda Vojvodina, Panathinaikos ve Jagiellonia'yı eleyerek grup aşamasına kaldı.

Ajax - Beşiktaş Maçı Hakem Kadrosu

Maçın hakemliğini İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks yapacak. Yardımcıları ise Simon Bennett ve Daniel Robathan olacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Tim Robinson üstlenecek. VAR odasında ise Stuart Attwell ve Peter Bankes görev alacak.

Beşiktaş'ın Muhtemel 11'i

Beşiktaş, güçlü rakibi Ajax karşısına iddialı bir kadroyla çıkmayı planlıyor. İşte siyah-beyazlıların muhtemel 11'i:

Kaleci: Mert Günok

Mert Günok Defans: Valentin Rosier, Omar Colley, Francisco Montero, Arthur Masuaku

Valentin Rosier, Omar Colley, Francisco Montero, Arthur Masuaku Orta Saha: Gedson Fernandes, Salih Uçan, Rafa Silva, Joao Mario

Gedson Fernandes, Salih Uçan, Rafa Silva, Joao Mario Forvet: Cenk Tosun, Ciro Immobile

Ajax'ın Muhtemel 11'i

Ajax ise ev sahibi avantajını kullanarak sahaya güçlü bir kadro sürmeye hazırlanıyor. İşte Hollanda ekibinin muhtemel 11'i:

Kaleci: Jay Gorter

Jay Gorter Defans: Devyne Rensch, Jurrien Timber, Calvin Bassey, Owen Wijndal

Devyne Rensch, Jurrien Timber, Calvin Bassey, Owen Wijndal Orta Saha: Kenneth Taylor, Steven Berghuis, Mohammed Kudus

Kenneth Taylor, Steven Berghuis, Mohammed Kudus Forvet: Brian Brobbey, Steven Bergwijn, Francisco Conceição

Ajax - Beşiktaş Maçı Şifresiz TRT 1 Canlı İzleme Linki

Futbolseverler, Ajax - Beşiktaş maçını TRT 1 üzerinden şifresiz olarak izleyebilecek. Maçı izlemek için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz: TRT 1 Canlı İzle. https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002