Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-1 Gençlerbirliği — İlk Yarı

Antalyaspor ile Gençlerbirliği 19. hafta maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. Koita ve Saric'in golleri ile tartışmalı bir penaltı iptali maçın öne çıkanları oldu.