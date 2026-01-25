Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-1 Gençlerbirliği — İlk Yarı

Antalyaspor ile Gençlerbirliği 19. hafta maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. Koita ve Saric'in golleri ile tartışmalı bir penaltı iptali maçın öne çıkanları oldu.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 18:20
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 18:20
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-1 Gençlerbirliği — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-1 Gençlerbirliği (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya'da Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-1 beraberlikle tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada: Metehan Mirmaoğlu’nun ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Niang, yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi; ancak VAR incelemesi sonrası Reşat Onur Coşkunses penaltı kararını iptal etti ve Niang’a kendisini aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi.

10. dakikada: Ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Saric’in yerden şutunda top kalecide kaldı.

13. dakikada: Tongya’nın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda top Koita’nın ayağına çarparak kalecinin üstünden ağlarla buluştu. 0-1

26. dakikada: Sol kanattan Samet Karakoç’un ortasında ceza sahası içinde Saric’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

34. dakikada: Sağ kanatta Oğulcan Ülgün’ün yerden ceza sahası dışına pasında Koita’nın gelişine şutunda top defansa da çarparak kale direğine yakın noktadan kornere gitti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Samet Karakoç, Saric, Storm, Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Ballet, Cikiya, Hasan Yakup İlcin, Ceesay, Ensar Buğra Tivsiz, Giannetti, Doğukan Sinik, Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Kelven, Dele-Bashiru, Oğulcan Ulgun, Niang, Metehan Mimaroğlu, Tongya, Koita

Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Dilhan Demir, Hanousek, Arda Çağan Çelik, Martor, Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Saric (dk. 26) (Antalyaspor), Koita (dk. 13) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Niang, Pereira (Gençlerbirliği)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 19. HAFTASINDA ANTALYASPOR, SAHASINDA GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ AĞIRLIYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 19. HAFTASINDA ANTALYASPOR, SAHASINDA GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ AĞIRLIYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI 1-1'LİK EŞİTLİKLE SONUÇLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 19. HAFTASINDA ANTALYASPOR, SAHASINDA GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ AĞIRLIYOR....

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Yaser Asprilla'yı Sezon Sonuna Kadar Bedelsiz Kiraladı
2
TFF 3. Lig: Karabük İdmanyurduspor 1-0 Düzcespor
3
Yaser Asprilla: "Taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum"
4
Çaykur Rizespor 1-1 Corendon Alanyaspor — Trendyol Süper Lig 19. Hafta
5
Trabzonspor 90-73 Erokspor - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. Hafta
6
Antalyaspor 2-1 Gençlerbirliği | Trendyol Süper Lig 19. Hafta
7
Gümüşhane'de 33. Kar Voleybolu Şenliği Ahmet Çalık Anısına Coşkuyla Gerçekleşti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları