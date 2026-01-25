Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-1 Gençlerbirliği (İlk Yarı)
Trendyol Süper Lig 19. haftasında Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya'da Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-1 beraberlikle tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada: Metehan Mirmaoğlu’nun ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Niang, yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi; ancak VAR incelemesi sonrası Reşat Onur Coşkunses penaltı kararını iptal etti ve Niang’a kendisini aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi.
10. dakikada: Ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Saric’in yerden şutunda top kalecide kaldı.
13. dakikada: Tongya’nın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda top Koita’nın ayağına çarparak kalecinin üstünden ağlarla buluştu. 0-1
26. dakikada: Sol kanattan Samet Karakoç’un ortasında ceza sahası içinde Saric’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
34. dakikada: Sağ kanatta Oğulcan Ülgün’ün yerden ceza sahası dışına pasında Koita’nın gelişine şutunda top defansa da çarparak kale direğine yakın noktadan kornere gitti.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut
Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Samet Karakoç, Saric, Storm, Van de Streek
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Ballet, Cikiya, Hasan Yakup İlcin, Ceesay, Ensar Buğra Tivsiz, Giannetti, Doğukan Sinik, Boli
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Kelven, Dele-Bashiru, Oğulcan Ulgun, Niang, Metehan Mimaroğlu, Tongya, Koita
Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Dilhan Demir, Hanousek, Arda Çağan Çelik, Martor, Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Saric (dk. 26) (Antalyaspor), Koita (dk. 13) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Niang, Pereira (Gençlerbirliği)
