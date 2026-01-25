Sivasspor 1-1 Amed: Evren Otyakmaz '2 Puan Kaybı Üzüntüsü'

Trendyol 1. Lig 22. haftasında 1-1 biten maçın ardından Evren Otyakmaz, iki puan kaybı üzüntüsünü ve transfer çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 18:38
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 18:50
Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Sivasspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

Maç Sonrası Açıklamalar

Özbelsan Sivasspor Yardımcı Antrenörü Evren Otyakmaz, düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. "2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gönül isterdi ki galip gelelim seyircimizin önünde ama olmadı" dedi.

Otyakmaz, takımın genel performansına ilişkin, "Maçın genelinde çok güçlü bir Sivasspor izlettirdik. Bugün sahada savaşan bir Sivasspor vardı. Taraftarın da gelmesiyle birlikte çok güzel bir atmosfer oluştu." ifadelerini kullandı.

Rakip takım için ise, "Amed Sportif Faaliyetler hücum gücü yüksek bir takım. Bizde bu anlamda hazırlıklarımızı yapmıştık ama olmadı. Böyle maçlarda fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Zorluk derecesi yüksek maçlar bunlar" değerlendirmesini yaptı.

Transfer Açıklaması

Transfer çalışmaları hakkında Otyakmaz, "İhtiyaçlarımız doğrultusunda en iyi şekilde işler yapılacaktır. Çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.

