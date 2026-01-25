Sinan Kaloğlu: Amed 1-1 Sivasspor'da zorlu atmosfer

Amed, Trendyol 1. Lig 22. haftasında Özbelsan Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı; Sinan Kaloğlu maçın zorlu atmosferini ve takımın mücadelesini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 18:30
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 18:49
Maç sonucu

Trendyol 1. Lig 22. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaloğlu'nun değerlendirmesi

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu takımının performansını ve maçın zorlu atmosferini değerlendirdi:

"Takımımı tebrik ediyorum çok iyi mücadele etti. Sivassporlu kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Her iki takım da istekliydi ve zor bir atmosferdi. Son haftalarda Sivasspor’un mücadele gücü artmıştı. Biz de buna göre hazırlığımızı yaptık. İlk yarının birçok alanında da iyi pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Şanssız bir gol yedik. Golü biz daha önce bulsaydık daha farklı olabilirdi. İkinci devre risk aldık. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Maçın başından, sonuna kadar hakim olan bizdik. Lider geldik ve lider dönüyoruz. Eksikliklerimiz de var. Çok az oyuncu grubuyla geldik. Her zaman lig gerçekten ikinci yarı başlar. Zirveye çıkmak zordu ama asıl olan zirvede kalmaktır. Herkes herkesi yenebiliyor. Aynı konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor"

Öne çıkanlar: Amed'in mücadeleci oyununu vurgulayan Kaloğlu, takımın eksikliklerine rağmen lider olarak sahaya çıktığını ve aynı konsantrasyonla devam etmeleri gerektiğini belirtti.

