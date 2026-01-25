İnegölspor 6-1 Galibiyetinin Ardından Kani Ademoğlu: Sezon Sonu Mutlu Tablo

İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, Karaman FK karşısındaki 6-1'lik galibiyet sonrası sezon sonuna dair güvenini ve taraftar desteği çağrısını yineledi.

İnegölspor 6-1 Galibiyetinin Ardından Kani Ademoğlu: "Sezon Sonu Mutlu Bir Tablo"

Başkan'dan maç değerlendirmesi

İnegölspor, sahasında Karaman FK'yı 6-1 mağlup etti. Maçın ardından Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ademoğlu, alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti. Seyircisiz oynanan karşılaşmada iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Ademoğlu, "Rahat kazandık. İlk yarıda berabere kaldığımız bir rakipti. Futbolda rakibi ciddiye almadığınız, disiplini kaybettiğiniz anda hüsran yaşayabilirsiniz. Futbolcu kardeşlerimiz çok iyi mücadele etti. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Zorlu maçlar var, takımıma inanıyorum

Önlerinde önemli karşılaşmalar olduğuna dikkat çeken Ademoğlu, teknik heyet ve futbolculara güvendiğini vurgulayarak, "Önümüzde zorlu maçlar var ama ben teknik ekibimize ve futbolcu kardeşlerimize inanıyorum. Bu yükün altından kalkacağız. Önce Şanlıurfaspor, ardından Kastamonuspor maçlarını inşallah kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Maçlar taraftarsız olmuyor

Taraftarlara da çağrıda bulunan başkan Ademoğlu, sezon sonuna kadar ceza alınmaması gerektiğinin altını çizerek, "Maçlar taraftarsız olmuyor. Sezon sonuna kadar asla ceza yemeyelim. Takımımızı motive etmemiz lazım çünkü her puan bizim için çok değerli. Önümüzdeki maçlar bu maç kadar kolay olmayacak. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

Destek veren herkese teşekkür

Bir soru üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür eden Ademoğlu, "Sayın Mustafa Bozbey’i ziyaret ettikten sonra Batman maçında bizimleydi. Geçtiğimiz hafta da takımımıza maddi anlamda destek oldu, önümüzdeki haftalarda da desteklerin süreceğini söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

İnegölspor büyük bir ailedir

Kulübün zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Ademoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "İnegölspor Bursa’nın takımıdır. Futbolda maddiyat her geçen gün zorlaşıyor. Bu süreçte yanımızda olan tüm büyüklerimize ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz sezon sonunda bu hikayenin mutlu bir tabloyla biteceğine inanıyoruz."

