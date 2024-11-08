Akkuş Belediyespor Yeni Antrenörü ile Anlaştı

Akkuş Belediyespor'dan Önemli Gelişme

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Akkuş Belediyespor, Serdar Uslu ile anlaşma sağladı. Bu anlaşma, takımın yeni bir yol haritası çizeceği anlamına geliyor.

Antrenör Uslu Evinde Takımın Başında Olacak

Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Voleybol takımımız antrenör Serdar Uslu ile anlaşma sağlamıştır. Deneyimli antrenör, Akkuş Belediyespor'un hafta sonu ev sahipliği yapacağı İstanbul Gençlikspor ile oynanacak maça takımın başında çıkacaktır." ifadelerine yer verdi.

Bu gelişme, Akkuş Belediyespor taraftarları arasında heyecan yaratmış durumda ve herkes, yeni antrenör ile birlikte çıkış yaşanmasını umuyor.