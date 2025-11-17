Aksaray Masa Tenisi Ekibi Türkiye Finallerine Hazırlanıyor

İç Anadolu Bölgesi şampiyonu Aksaray'ın üç öğretmenden oluşan masa tenisi takımı, 23-27 Kasım'daki Antalya Türkiye Finalleri'ne hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:36
Aksaray Masa Tenisi Ekibi Türkiye Finallerine Hazırlanıyor

Aksaray Masa Tenisi Ekibi Türkiye Finallerine Hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 2025 yılı 3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek Aksaray ve İç Anadolu Bölgesi'ni Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazanan üç öğretmenden oluşan ekip, Türkiye şampiyonu olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge Şampiyonluğundan Türkiye Finallerine

İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına müsabakalara katılan öğretmenler Mukadder Altıntaş, Ramazan Bingül ve Yusuf Çelik ile Aksaray 3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi takımı, İç Anadolu Bölgesi Erkekler Birincilik Kupası'nı alarak Türkiye finallerine yükseldi.

Takım, Ekim ayında gerçekleştirilen il şampiyonasında mağlup olmadan şampiyon olurken, Kasım 2-7 tarihleri arasında düzenlenen İç Anadolu Bölge Şampiyonasında çeyrek final, yarı final ve finalde tüm rakiplerini eledi.

Hedef: Türkiye Şampiyonluğu

Yusuf Çelik hedeflerini şöyle özetledi: "Türkiye finallerimiz için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Masa tenisi branşında ilimizi ve bölgemizi temsil etmekteyiz. Ekim ayında gerçekleştirilen il şampiyonasında mağlup olmadan takımımız şampiyon oldu. Kasım 2-7 arasında İç Anadolu Bölge Şampiyonasında çeyrek final, yarı final ve finalde bütün rakiplerimizi eleyerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. İlimizi ve bölgemizi temsil etmek için Antalya’daki Türkiye finallerine gitmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye finallerinde de bir derece elde etmek istiyoruz"

Takım kaptanı Mukadder Altıntaş ise antrenman programını anlatarak, "Haftada 3 gün düzenli olarak salonda antrenmanlarımıza devam ettik. Teknik çalışmalar, kombinezon antrenmanları yaptık. Bu şekilde Aksaray’da birinci olduk ve ilimizi İç Anadolu Bölgesini temsilen bölge yarışmalarına katıldık. Orada da takım arkadaşlarımızla birlikte şampiyon olduk. Şimdi de İç Anadolu Bölgemizi temsilen Antalya’da gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkını elde ettik. Onun için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Ramazan Bingül ise katılım tarihini vurgulayarak, "23-27 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılacağız. Tüm çalışmalarımız devam ediyor. İlimizi ve İç Anadolu Bölgesini en güzel şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MUKADDER ALTINTAŞ, RAMAZAN BİNGÜL VE YUSUF ÇELİK

MUKADDER ALTINTAŞ, RAMAZAN BİNGÜL VE YUSUF ÇELİK

AKSARAY EKİBİ, TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMAYI HEDEFLİYOR.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sergen Yalçın'a Başarılı Anjiyo Operasyonu — Beşiktaş'tan Açıklama
2
Fair Play Komisyonu 44 Yılı Aştı: TMOK’un Türkiye’de Fair Play Serüveni
3
Edin Visca, Trabzonspor’da Gençlere Rehberlik Ediyor: Kaptanın Liderliği Sürüyor
4
Mersin'de Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası Başlıyor
5
MKE Ankaragücü'nde Recep Karatepe: Hedef İlk 8 ve Play-off
6
Baja Attalos Antalya'da — Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası 3. Ayağı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı