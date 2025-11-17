Aksaray Masa Tenisi Ekibi Türkiye Finallerine Hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 2025 yılı 3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek Aksaray ve İç Anadolu Bölgesi'ni Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazanan üç öğretmenden oluşan ekip, Türkiye şampiyonu olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge Şampiyonluğundan Türkiye Finallerine

İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına müsabakalara katılan öğretmenler Mukadder Altıntaş, Ramazan Bingül ve Yusuf Çelik ile Aksaray 3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi takımı, İç Anadolu Bölgesi Erkekler Birincilik Kupası'nı alarak Türkiye finallerine yükseldi.

Takım, Ekim ayında gerçekleştirilen il şampiyonasında mağlup olmadan şampiyon olurken, Kasım 2-7 tarihleri arasında düzenlenen İç Anadolu Bölge Şampiyonasında çeyrek final, yarı final ve finalde tüm rakiplerini eledi.

Hedef: Türkiye Şampiyonluğu

Yusuf Çelik hedeflerini şöyle özetledi: "Türkiye finallerimiz için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Masa tenisi branşında ilimizi ve bölgemizi temsil etmekteyiz. Ekim ayında gerçekleştirilen il şampiyonasında mağlup olmadan takımımız şampiyon oldu. Kasım 2-7 arasında İç Anadolu Bölge Şampiyonasında çeyrek final, yarı final ve finalde bütün rakiplerimizi eleyerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. İlimizi ve bölgemizi temsil etmek için Antalya’daki Türkiye finallerine gitmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye finallerinde de bir derece elde etmek istiyoruz"

Takım kaptanı Mukadder Altıntaş ise antrenman programını anlatarak, "Haftada 3 gün düzenli olarak salonda antrenmanlarımıza devam ettik. Teknik çalışmalar, kombinezon antrenmanları yaptık. Bu şekilde Aksaray’da birinci olduk ve ilimizi İç Anadolu Bölgesini temsilen bölge yarışmalarına katıldık. Orada da takım arkadaşlarımızla birlikte şampiyon olduk. Şimdi de İç Anadolu Bölgemizi temsilen Antalya’da gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkını elde ettik. Onun için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Ramazan Bingül ise katılım tarihini vurgulayarak, "23-27 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılacağız. Tüm çalışmalarımız devam ediyor. İlimizi ve İç Anadolu Bölgesini en güzel şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MUKADDER ALTINTAŞ, RAMAZAN BİNGÜL VE YUSUF ÇELİK