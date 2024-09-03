Al Shabab FC Bolu'da Kampa Girdi

Al Shabab FC'nin Bolu'daki Kampı

Suudi Arabistan Kadın Süper Ligi'nin önemli ekiplerinden Al Shabab FC, yeni sezon için hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Takım, kamp çalışmalarına 35 kişilik bir kadro ile katılıyor.

Kamp Süreci ve Karşılama

Bolu Dağı'nda gerçekleştirecekleri kamp için otel yetkilileri, kulüp yöneticilerini, teknik ekibi ve futbolcuları çiçeklerle karşıladı. Takım, sezon öncesi bir dizi çift antrenmanla form tutmayı planlıyor.

Kampın Süresi

Al Shabab FC, Bolu'daki kamp çalışmalarına ağırlık vererek, 14 Eylül'de sona erdirmeyi hedefliyor. Bu süre zarfında futbolcular, sezon için en iyi şekilde hazırlanmaya odaklanacak.

Suudi Arabistan Kadın Süper Ligi takımlarından Al Shabab FC, Bolu'da kamp çalışmalarına başladı. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolculardan oluşan 35 kişilik kafile, Bolu Dağı’nda kamp yapacakları otelin yetkilileri tarafından çiçekle karşılandı.

Suudi Arabistan Kadın Süper Ligi takımlarından Al Shabab FC, Bolu'da kamp çalışmalarına başladı. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolculardan oluşan 35 kişilik kafile, Bolu Dağı’nda kamp yapacakları otelin yetkilileri tarafından çiçekle karşılandı.

Suudi Arabistan Kadın Süper Ligi takımlarından Al Shabab FC, Bolu'da kamp çalışmalarına başladı. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolculardan oluşan 35 kişilik kafile, Bolu Dağı’nda kamp yapacakları otelin yetkilileri tarafından çiçekle karşılandı.