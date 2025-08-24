Alagöz Holding Iğdır FK 0-0 İmaj Altyapı Vanspor: Mete Işık şanssızlıkları değerlendirdi

Alagöz Holding Iğdır FK 0-0 İmaj Altyapı Vanspor

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor ile 0-0 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK, centilmence ve yüksek tempoda geçen bir karşılaşma sergiledi.

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık

Mete Işık, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının maça yüksek tempo ve hırsla başladığını ancak bir dizi olumsuzluğun oyunu etkilediğini söyledi. Işık şu değerlendirmelerde bulundu: "Maça çok iyi, hırslı ve tempolu başladık ama, şanssızlıklar üst üste geldi. 3. dakikada elektrikler kesildi ve tempomuz düştü. Bir anda oyunda konsantre düştü, hakem kararları bizi olumsuz etkiledi. Penaltı verdi sonra vazgeçti, her şeye rağmen maç 0-0 bitti. Yenmeyi çok istiyorduk ama zevkli ve çekişmeli maç oldu. Son dakikalarda maçı verebilirdik, Vanspor lige yeni çıkmasına rağmen gayet kaliteli güzel bir takım kurmuş."

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu

Hakan Kutlu ise her iki takımı da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Kutlu, ilk yarıda rakibin daha üstün göründüğünü belirterek, "Yüzde 51'e yüzde 49 gibi bir üstünlükleri vardı ama tehlikeli bir pozisyonları yoktu. Pozisyon yemeden ilk yarıyı bitirdik ama maçın ikinci yarısı tamamen oyun lehimize döndü. Gerçekten oyuncularımız müthiş mücadele sergiledi. Özellikle son 10 dakika çok net pozisyonlarımız vardı. Beraberlik kötü değil ama sevindirici de değil. 3 maçta 7 puan ve Iğdır deplasmanından, Iğdır gibi güçlü bir takım karşısında 1 puan bizim için iyi gözüküyor." dedi.

