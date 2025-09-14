Alagöz Holding Iğdır FK 1-2 Serik Spor | Mete Işık: "Çok kötü goller yedik"

Alagöz Holding Iğdır FK 1-2 Serik Spor: Mete Işık Yenilgiyi Değerlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Serik Spor Futbol A.Ş.'ye 2-1 mağlup olan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Mete Işık maç sonrası düzenlenen basın toplantısında duygusal açıklamalar yaptı.

Mete Işık'ın Açıklamaları

Işık, karşılaşmanın ardından takımın genel durumuna ilişkin, "İkinci yarıda golden sonra çok kötü goller yedik. Takıma da yakışmadı, bize de yakışmadı. Söyleyecek şey bulamıyorum. Sizleri, herkesi, tüm halkımızı üzdüğümüz için de özür diliyorum." dedi.

Yönetim ve teknik ekip ilişkisine dair soruları da yanıtlayan Işık, "Mazeret değil, topla oynama oranımız yüzde 73. Toplam 3 kere kaleye geldiler, 2 gol oldu. Bu bir tarafı. Geçen hafta bir hoca değişikliği söz konusu oldu, Yönetim böyle bir tasarrufta bulundu. Bu başkan ve yönetim ile hoca arasındaki ilişkidir. Bu olay hem eski hocamıza hem de Iğdır’a hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Işık ayrıca, takımı maç için hazırlayan ve yıllarca kaptanlık yapmış olan Muhammet Reis'in görevini ve takımın ilk yarıdaki performansını övdü. "İlk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum, pozisyonlar kaçırdık. İlk yarı bizim kalemize bir kere geldiler, o da bizim kalecimizin ayağında fazla tutmasından dolayı pozisyon oldu." açıklamasını yaptı.

Serik Spor Cephesi: Sergey Yuran'ın Yorumu

Serik Spor Futbol A.Ş. teknik direktörü Sergey Yuran, Iğdır'ın zor bir deplasman olduğunu vurguladı ve takımlarının gelme sürecini anlattı: "Aktarmalı iki uçuş yaparak Iğdır’a geldik. Önemli olan Iğdır’ın çok sağlam bir takım olması. Beşinci maçımız ve bence en iyi maçlardan biri olabilir. Burada maç oynayacağımıza hazırlanıyorduk, takımı izliyorduk, analiz ediyorduk. Artı olarak hava durumu, maçın saat 16:00’da olması, bunun için doğru oynamamız gerekiyordu."

Yuran, oyuncularının disiplini ve yapılan değişikliklerin katkısından memnun olduğunu belirterek, "İkinci yarıda skora göre tempoyu arttırmamız gerekiyordu. Fiziksel olarak yüzde 200 hazırız, önemli olan hataya müsaade etmemekti ama hatamıza müsaade ettik ve ondan sonra değişikliklerimiz yaradı. Oyuncularım beni dinledikleri ve söylediklerimi sahada uyguladıkları için mutluyum. İlk ve ikinci yarı da bunları kanıtlıyor. Tabi ki daha fazla hücumda oynamak isteriz ama bu seviyedeki bir takım için şans bırakmıyoruz." dedi.

Maçın ardından her iki takımın da duyguları ve değerlendirmeleri, Iğdır'da oynanan mücadeleyi ve alınan sonucu özetler nitelikte oldu.

