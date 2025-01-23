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Alagöz Holding Iğdır FK, Antoine Conte'yi Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, Botev Plovdiv'den Antoine Conte ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 18:48
Alagöz Holding Iğdır FK, Antoine Conte'yi Transfer Etti

Alagöz Holding Iğdır FK Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Bulgaristan 1. Lig takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen 30 yaşındaki stoper Antoine Conte ile anlaştı.

Başarılı Transfer Süreci

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Botev Plovdiv forması giyen Antoine Conte ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Antoine Conte'ye kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Bulgaristan 1. Lig takımlarından Botev...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Bulgaristan 1. Lig takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen 30 yaşındaki stoper Antonie Conte ile anlaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Bulgaristan 1. Lig takımlarından Botev...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Bulgaristan 1. Lig takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen 30 yaşındaki stoper Antonie Conte ile anlaştı.

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