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Alagöz Holding Iğdır FK, Ümraniyespor ile 0-0 Berabere Kaldı

Iğdır FK Teknik Direktörü Çavuş, pozisyonları golle sonuçlandıramadıkları için üzgün. Ümraniyespor'un yardımcı antrenörü ise mücadeleyi övdü.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 01:05
Alagöz Holding Iğdır FK, Ümraniyespor ile 0-0 Berabere Kaldı

Alagöz Holding Iğdır FK, Ümraniyespor ile 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde Central Hospital Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalarak sahadan üzgün ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Maçın başından sonuna kadar çok fazla pozisyona girdik ancak gol atamadık. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm," dedi.

Pozisyonlardan Gol Çıkmadı

Çağdaş Çavuş, takımının her hafta güçlenmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Bugün gösterdiğimiz güçlü oyun ve mücadele çok değerli. Ancak, gerçekleştiremediğimiz şey, oyunun meyvesi olan gol oldu. Umut ediyorum ki, sezonun sonunda Alagöz Holding Iğdır FK, ligin mavi hattında yer alacaktır," şeklinde değerlendirdi.

Hakem Kararları Üzerine Yorumlar

Hakemlerle ilgili görüşlerini de paylaşan Çavuş, "Bugün bir pozisyon hakkında çok merak ediyorum. O pozisyonun nasıl ofsayt olabileceğini anlamakta zorlanıyorum. Bence oldukça komik. Bu pozisyon net bir gol olarak gözüküyordu ve çok üzücü bir durum. Böyle bir oyun zevkini kaçırmaya çalışan bir hakem olması gerçekten üzücü," ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor’un Performansı

Central Hospital Ümraniyespor'un Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir ise, iki takımın da maçta büyük bir mücadele verdiğini belirtti. Mahir, "Her iki takımın da kaçırdığı pozisyonlar vardı. Kalan maçlarda aynı dirayetle mücadelemizi sürdüreceğiz," şeklinde konuştu.

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