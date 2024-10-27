Alanyaspor'a Karşı Önemli Bir Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Onvo Antalyaspor, oynanan karşılaşmada Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek zorlu bir deplasmandan 3 puan ile döndü. Bu galibiyet, Antalyaspor'un deplasmanda aldığı ilk galibiyet olarak kaydedildi.

Aurelio'nun Açıklamaları

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, oyuncularını gösterdikleri mücadele için tebrik etti. Aurelio, "Deplasmandaki ilk galibiyetimizi aldık. Zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı başardık." diyerek duygularını ifade etti.

İkinci Yarıda Gelen Başarı

Maçın ilk yarısında rakiplerinin etkili oyununa dikkat çeken Aurelio, Alanyaspor'un 1-0 öne geçtiğini belirtti. Ardından, "Alex hocamız devre arasında oyuncularımıza bazı detaylardan bahsetti ve bunları uygulamamız gerektiğini söyledi. Yaptığımız değişiklikler ve bu detayların uygulanması ikinci yarıda işe yaradı ve maçı çevirmeyi başardık." şeklinde konuştu.