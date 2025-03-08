Gençlerbirliği, Çorum FK Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Çorum FK Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol 1. Lig'de 11 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği, yarın Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Son Antrenman Detayları

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan haftanın son antrenmanına ısınmaya yönelik çalışmayla başladı.

Antrenmana koordinasyon ve çabukluğa dayalı eğlenceli oyun ile devam eden oyuncular, ardından 5'e 2 top kapma oyununa geçti. Son bölümde taktik ağırlıklı çalışma yapan başkent ekibi, duran top organizasyonlarıyla idmanı tamamladı.

Sakat ve Cezalı Oyuncular

Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavileri süren Peter Etebo, Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere, Ahlatcı Çorum FK maçının kadrosunda yer almıyor.

Maç Bilgileri

Ligin 29. haftasında Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK maçı, saat 16.00'da başlayacak.