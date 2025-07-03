Alanyaspor, Angolalı Maestro ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Alanyaspor, Maestro ile Yeni Bir Döneme Başlıyor

Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Maestro ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni, başkan Hasan Çavuşoğlu'nun katılımıyla Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşti.

Başkan Çavuşoğlu'ndan Güçlü Açıklamalar

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer sürecinin devam ettiğini belirterek, Maestro'nun takıma önemli katkılarda bulunmasını beklediklerini ifade etti. Çavuşoğlu, "Maestro'nun Alanyaspor'umuza çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Geçen yıl Adana Demirspor'da çok iyi bir sezon geçirdi. İnşallah burada da üstüne koyarak daha iyi yerlere gelecek." dedi.

Maestro'nun İyi Niyet Mesajı

Alanyaspor'a katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Maestro, "Elimden geleni yaparak, Alanyaspor'a çok katkıda bulunacağım. Umarım hep beraber başarılı oluruz." dedi. Angolalı futbolcu, piyasada başka Süper Lig takımlarının da ilgisini çektiğini ancak Alanyaspor'un en iyi seçenek olduğunu düşündüğü için burayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Maestro, transfere katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti.

Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Maestro (solda) ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) da hazır bulundu.

Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Maestro (solda) ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) da hazır bulundu.