Alanyaspor, Başakşehir Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında RAMS Başakşehir ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 00:21
Alanyaspor, Başakşehir maçına hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman detayları

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Takım, yarınki karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak deplasmana gidecek.

