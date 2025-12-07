Emre Belözoğlu: "Bu puanların değerini ikinci yarıda daha iyi anlayacağız"

Trendyol Süper Lig 15. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu karşılaşmayı ve takımının durumunu değerlendirdi.

Maçın ve alınan 1 puanın değerlendirmesi

Belözoğlu, karşılaşmanın kendileri için önemli bir 1 puan olduğunu vurgulayarak, "İki antrenmanla maça çıktık. İki takım arasındaki büyük fotoğrafa baktığınızda; sezona iyi başlamasa da Kocaelispor’un son haftalarda yakaladığı başarı var. Selçuk hocanın teknik adamlık kabiliyetleriyle ve takımın üstündeki etkisiyle son haftaların en güçlü takımına karşı burada kaybetmemek bizim adımıza değerliydi" dedi.

Belözoğlu ayrıca, "Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Bu puanların değerini ikinci yarıda, lig daha sertleştiğinde daha iyi anlayacağız" ifadelerini kullandı ve Kocaelispor ile Selçuk İnan'a başarı diledi.

Tribünlerle diyaloğu ve oyuncu değerlendirmesi

Tribünlerle yaşanan diyaloğa ilişkin, "Rahatsız olmadım. Kocaelispor taraftarını Türkiye’de herkes tanıyor. Ben de burada birçok kez rakip oldum. Büyük saygıyla buraya geldim. Onlar da saygısızlık yapmadı. Sadece tebessüm oluşturacak diyalog oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu tercihleri hakkında Belözoğlu, takımın fiziksel verilerine göre karar aldıklarını belirterek, "Attila bu takımın kaptanı. Kubilay gelişime açık oyuncu. Attila’yı oynatmadık ama soyunma odasında arkadaşlarını motive eden bir oyuncuydu. Kendisine de teşekkür ettim. İyi bir oyuncu grubu var. Eksiklerimiz mutlaka var. Ben bu oyuncu grubuna inandığım için; onlarla en iyi şeyi yapmayı, puan kaybetmemeyi değerli görüyorum" dedi.

Belözoğlu ayrıca, Kasımpaşa'nın bu sezon ikinci kez kalesini gole kapattığını hatırlattı ve alınan 1 puanın meyvelerinin ikinci yarıda görüleceğini belirtti.

Selçuk İnan ve teknik adamlık üzerine

Sezon başındaki teknik adamlık tartışmalarına değinen Belözoğlu, Selçuk İnan için, "Selçuk hoca çok doğru bir tercih. Yeni nesil hocalarımız arasında en değerlilerden. İyi iş çıkarıyor" yorumunu yaptı ve Selçuk hoca ile Kocaelispor’un son dönemini başarılı bulduğunu söyledi.

Teknik adamlık mesleğinin zorluklarını anlatan Belözoğlu, kulüplerin sabır göstermesinin önemine dikkat çekti: "Keşke Kocaelispor’un Selçuk hocaya gösterdiği sabrı, herkes meslektaşlarıma bu sabrı gösterse."

Sağlık önceliği ve bahis soruşturması

Kocaelispor sağlık ekibinin saha müdahalesiyle ilgili, "Futbolcu sağlığından daha önemli ne olabilir. Şampiyonluk bile bir insanın hayatından önemli değildir" diyen Belözoğlu, oyuncu sağlığının her şeyin üstünde olduğunu vurguladı.

Bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamasında ise Belözoğlu, 3 Temmuz sürecine atıfta bulunarak masumiyet karinesinin korunmasının önemini belirtti: "Bahis olayının çok daha ince elenip, sık dokunması gerekiyor. ... Masumiyet karinesinin korunmasını değerli buluyorum. Hem savcılık hem federasyon ince eleyip, sık dokumalı" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında Belözoğlu, takımın önünde çetrefilli bir dönem olduğunu, devre arasına kadar en az hasarla ayrılmak istediklerini ve iki günlük planlarla sahaya çıkan oyuncu grubuna teşekkür etti.

