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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un durumunu, hedeflerini ve zorluklarını samimi bir dille değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 18:08
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sipay Bodrum FK maçındaki beklenmedik sonuçla ilgili üzüntüsünü ifade eden Çavuşoğlu, bu maçı şehir, yönetim ve futbolcular olarak çok önemsediğini vurguladı.

Taraftar Desteği ve Gelecek Hedefler

Taraftarlarının maçta gösterdiği destekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bizim için Bodrum maçı çok önemliydi. Şehir, yönetim ve futbolcular olarak kenetlenmiştik. Alınan sonuçtan ötürü üzgünüz" dedi. Aynı zamanda Samsunspor ile oynayacakları maçta taraftar desteğini yeniden beklediklerini belirtti.

Alanyaspor'un Değeri ve Gelecek Hedefleri

Alanyaspor'un değerinin bilinmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Şehir olarak hepimizin bu değerlere sahip çıkması gerekir. Maçlarımızı kazanarak kendi göbeğimizi kesmeliyiz. Önümüzdeki yedi maçta kümeyi kurtarma hedefindeyiz" diye konuştu.

Kongre Süreci ve Medya Eleştirisi

Çavuşoğlu, kongre süreciyle ilgili olarak da, "Bu şehirde turizmin başkenti deniliyor, ama Alanyaspor'un sabit geliri sadece 400 bin avro. Zaman zaman 'bırakabilirim' dedim, ama genel kurullarda kimse yönetime talip olmadı" ifadesinde bulundu. Ayrıca, ulusal ve yerel medya tarafından eski açıklamalarının yeniden gündeme getirilmesini eleştirerek, bu durumun iyi niyet taşımadığını belirtti.

Daha İyisi İçin Davet

Son olarak, Alanyaspor'un uluslararası bir marka haline geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu hedefe ulaşmak için daha iyisini yapmak isteyenleri yönetime davet etti. "14 yıldır bu kulüpte icraat yaptık ve bu kulübü dünya markası haline getirdik" dedi.

Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen...

Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen...

Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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