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Alanyaspor, Brezilyalı Kaleci Paulo Victor'u Transfer Etti

Alanyaspor, Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 19:07
Alanyaspor, Brezilyalı Kaleci Paulo Victor'u Transfer Etti

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu transferi duyurdu.

Açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Paulo Victor'a takımımızda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

38 yaşındaki Paulo Victor, en son Katar ligi ekiplerinden Al-Rayyan takımında forma giymişti. Daha önce ise 2016-2017 sezonunda Gaziantepspor'un kalesini korumuştu.

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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