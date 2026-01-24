Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Joao Pereira yönetiminde son prova
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra takım, maç planı üzerinde yoğun bir taktik çalışması yürüttü.
Antrenman, takımın düzen ve organizasyonunu pekiştiren uygulamalı çalışmaların ardından duran top çalışması ile tamamlandı.
