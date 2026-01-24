Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 19. hafta deplasmanı öncesi Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:30
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:30
Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Joao Pereira yönetiminde son prova

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra takım, maç planı üzerinde yoğun bir taktik çalışması yürüttü.

Antrenman, takımın düzen ve organizasyonunu pekiştiren uygulamalı çalışmaların ardından duran top çalışması ile tamamlandı.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 19’UNCU HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ÇAYKUR...

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 19’UNCU HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 19’UNCU HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ÇAYKUR...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kepez Yıldız Kızlar Hentbolda Türkiye Şampiyonu — 10’da 10
2
Fenerbahçe, Göztepe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
3
Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
4
Kayseri'de Amatör Maçlar Kar Nedeniyle Ertelendi
5
Konya Ev Sahipliğinde 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası — 30 Ülkeden 315 Sporcu
6
Kocaeli BŞB Kağıtspor 99-97 Haremspor | TBL 20. Hafta Uzatma Zaferi
7
Beşiktaş Salihli'de Şampiyon: Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları