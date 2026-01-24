Beşiktaş, Eyüpspor Hazırlıklarını Kondisyon ve Taktikle Sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 19. hafta Eyüpspor maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik çalıştı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 15:29
Beşiktaş, Eyüpspor Maçı İçin Kondisyon ve Taktik Çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenmanın Yapıldığı Yer ve Yönetimi

Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesislerinde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın İçeriği

Çalışma kondisyon ve taktik odaklı ilerledi. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sonlandırıldı.

