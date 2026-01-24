Beşiktaş, Eyüpspor Hazırlıklarını Kondisyon ve Taktikle Sürdürdü

Beşiktaş, Eyüpspor Maçı İçin Kondisyon ve Taktik Çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenmanın Yapıldığı Yer ve Yönetimi

Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesislerinde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın İçeriği

Çalışma kondisyon ve taktik odaklı ilerledi. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sonlandırıldı.

