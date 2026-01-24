Beşiktaş, Eyüpspor Hazırlıklarını Kondisyon ve Taktikle Sürdürdü

Beşiktaş, Eyüpspor Maçı İçin Kondisyon ve Taktik Çalıştı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenmanın Yapıldığı Yer ve Yönetimi
Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesislerinde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmanın İçeriği
Çalışma kondisyon ve taktik odaklı ilerledi. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sonlandırıldı.
BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 19. HAFTASINDA DEPLASMANDA EYÜPSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.