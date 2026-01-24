Kepez Yıldız Kızlar Hentbolda Türkiye Şampiyonu — 10’da 10

Amasya'da 17–23 Ocak tarihlerinde düzenlenen Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda Kepez Belediye Yıldız Kızlar Hentbol Takımı, turnuvayı 10’da 10 galibiyetle tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonluk yolculuğu

B Grubu'nda yer alan Kepez Belediyesi'nin yıldız kızları; İstanbul Defne Spor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Elazığ GSGM Spor Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Adana Şamo Spor Kulübü ve Eskişehir Odunpazarı Belediye Spor Kulübü'nü farklı skorlarla mağlup ederek grup lideri olarak çıkış yaptı.

Grup aşamasının ardından çeyrek finalde Batman Belediye Spor Kulübü'nü, yarı finalde Kastamonu Dinamik Spor Kulübü'nü yenerek finale yükselen Kepez ekibi, final maçında ise Aksaray Belediye Spor Kulübü'nü üstün bir oyunla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Teknik ekip ve altyapı vurgusu

Bu başarının ardında uzun süredir sürdürülen sistemli altyapı çalışmalarının olduğunu belirten Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Sertan Sarpaş, "Kızlarımız sahada yürekleriyle oynadı, inançları ve mücadeleleriyle Kepez’e bir kez daha gurur yaşattı. Bu büyük başarıda emeği geçen, bizleri her daim destekleyen Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz’e ve Kulüp Başkanımız Emin Akçay’a teşekkür ederiz" dedi.

