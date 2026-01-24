Kepez Yıldız Kızlar Hentbolda Türkiye Şampiyonu — 10’da 10

Kepez Belediye Yıldız Kızlar Hentbol Takımı, Amasya'da 17–23 Ocak'ta düzenlenen şampiyonada 10’da 10 yaparak Türkiye şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:20
Kepez Yıldız Kızlar Hentbolda Türkiye Şampiyonu — 10’da 10

Kepez Yıldız Kızlar Hentbolda Türkiye Şampiyonu — 10’da 10

Amasya'da 17–23 Ocak tarihlerinde düzenlenen Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda Kepez Belediye Yıldız Kızlar Hentbol Takımı, turnuvayı 10’da 10 galibiyetle tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonluk yolculuğu

B Grubu'nda yer alan Kepez Belediyesi'nin yıldız kızları; İstanbul Defne Spor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Elazığ GSGM Spor Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Adana Şamo Spor Kulübü ve Eskişehir Odunpazarı Belediye Spor Kulübü'nü farklı skorlarla mağlup ederek grup lideri olarak çıkış yaptı.

Grup aşamasının ardından çeyrek finalde Batman Belediye Spor Kulübü'nü, yarı finalde Kastamonu Dinamik Spor Kulübü'nü yenerek finale yükselen Kepez ekibi, final maçında ise Aksaray Belediye Spor Kulübü'nü üstün bir oyunla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Teknik ekip ve altyapı vurgusu

Bu başarının ardında uzun süredir sürdürülen sistemli altyapı çalışmalarının olduğunu belirten Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Sertan Sarpaş, "Kızlarımız sahada yürekleriyle oynadı, inançları ve mücadeleleriyle Kepez’e bir kez daha gurur yaşattı. Bu büyük başarıda emeği geçen, bizleri her daim destekleyen Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz’e ve Kulüp Başkanımız Emin Akçay’a teşekkür ederiz" dedi.

AMASYA’DA 17–23 OCAK TARİHLERİNDE DÜZENLENEN YILDIZ KIZLAR HENTBOL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA KEPEZ...

AMASYA’DA 17–23 OCAK TARİHLERİNDE DÜZENLENEN YILDIZ KIZLAR HENTBOL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA KEPEZ BELEDİYE YILDIZ KIZLAR HENTBOL TAKIMI, BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK 10’DA 10 GALİBİYETLE ŞAMPİYON OLDU.

AMASYA’DA 17–23 OCAK TARİHLERİNDE DÜZENLENEN YILDIZ KIZLAR HENTBOL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA KEPEZ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kepez Yıldız Kızlar Hentbolda Türkiye Şampiyonu — 10’da 10
2
Fenerbahçe, Göztepe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
3
Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
4
Kayseri'de Amatör Maçlar Kar Nedeniyle Ertelendi
5
Konya Ev Sahipliğinde 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası — 30 Ülkeden 315 Sporcu
6
Kocaeli BŞB Kağıtspor 99-97 Haremspor | TBL 20. Hafta Uzatma Zaferi
7
Beşiktaş Salihli'de Şampiyon: Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları