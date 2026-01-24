Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0-1 RAMS Başakşehir (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0 - RAMS Başakşehir 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor evinde RAMS Başakşehir’i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı, turuncu-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sol kanattan içeri doğru giren Harit’in pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Fayzullayev’in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
30. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Operi kafayla topu ceza sahasına doğru yükseltti. Selke’nin arka direkte içeri çevirdiği topa Kemen kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
33. dakikada ceza sahası içinde Denswil’in, Harit’e yaptığı hareket sonrasında hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi.
35. dakikada penaltıda topun başına geçen Selke, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Hakemler
Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak
Kayserispor
11: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan Soyalp, Benes, Opoku, Mendes, Cardoso, Onugkha
Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Semih Güler, Mather, Burak Kapacak, Mane, Tuci, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Rams Başakşehir
11: Muhammed Şengezer, Operi, Opoku, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Umut Güneş, Kemen, Harit, Shomurodov, Fayzullayev, Selke
Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Onur Ergün, Onur Bulut, Costa, Hamza Güreler, Kaluzinski, Ba, Brnic, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol ve kartlar
Gol: Selke (dk. 35 pen.)
Sarı Kartlar: Furkan Soyalp, Radomir Djalovic (Kayserispor)
