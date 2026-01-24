Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0-1 RAMS Başakşehir (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 19. hafta: Kayserispor evinde RAMS Başakşehir karşısında ilk yarıyı 0-1 geride tamamladı. Selke penaltıdan golü kaydetti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 15:38
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor evinde RAMS Başakşehir’i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı, turuncu-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol kanattan içeri doğru giren Harit’in pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Fayzullayev’in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

30. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Operi kafayla topu ceza sahasına doğru yükseltti. Selke’nin arka direkte içeri çevirdiği topa Kemen kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

33. dakikada ceza sahası içinde Denswil’in, Harit’e yaptığı hareket sonrasında hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada penaltıda topun başına geçen Selke, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Hakemler

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak

Kayserispor

11: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan Soyalp, Benes, Opoku, Mendes, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Semih Güler, Mather, Burak Kapacak, Mane, Tuci, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Rams Başakşehir

11: Muhammed Şengezer, Operi, Opoku, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Umut Güneş, Kemen, Harit, Shomurodov, Fayzullayev, Selke

Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Onur Ergün, Onur Bulut, Costa, Hamza Güreler, Kaluzinski, Ba, Brnic, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol ve kartlar

Gol: Selke (dk. 35 pen.)

Sarı Kartlar: Furkan Soyalp, Radomir Djalovic (Kayserispor)

