Kayseri'de Amatör Maçlar Kar Nedeniyle Ertelendi

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri'de bugün ve yarın oynanması planlanan amatör müsabakalar ertelendi.

Karar Alan Kurumlar

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Kayseri Futbol İl Temsilciliği, merkez ve ilçelerde yapılan kontrollerin ardından müsabakaların kaydırılarak ertelendiğini duyurdu.

Ertelenen Tarihler

Alınan karar doğrultusunda 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ertelendi.

Açıklama

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada; "Kayseri’de yağan yoğun kar yağışı sonrası sahalarda zemin şartları elverişsiz olduğundan dolayı sporcu sağlığı ön planda tutularak 25 Ocak Pazar günü oynanacak olan kaydırılarak müsabakalar ertelenmiştir" dedi.

