Konya Ev Sahipliğinde 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası — 30 Ülkeden 315 Sporcu

Konya, 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, Türkiye ev sahipliğinde 1-5 Şubat tarihleri arasında Konya Veledromu’nda gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli bilgiler paylaşıldı.

Basın Toplantısı ve Katılımcılar

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur toplantıda, 30 ülkeden 315 sporcunun akreditasyonunun yapıldığını belirtti. Okur, "Artık bu hafta takımları bekleyeceğiz. Ön hazırlık antrenman dönemi olacak. Şubat’ın birinde de açılış serenomisiyle programımız devam edecek. Hem federasyonumuz için hem ülkemiz için hem de Konyamız için umarım güzel bir organizasyon olur" dedi.

Federasyon Projeler Koordinatörü Pınar Arpınar Avşar ise organizasyonun Konya için önemine vurgu yaparak, "Konya bisikletin gözdesiydi şimdi de pist bisikletinin gözdesi oldu. Çok hızlı bir pist olduğu için dünyada çok ün kazandı. Şu ana kadar toplam 3 dünya rekoru kırıldı. Dolayısıyla bu da katılım sayısını üst düzeye taşıdı ve Avrupa Şampiyonası için rekor bir katılımla sporcuları izleyeceğiz. 30 ülkeden 315 sporcu yer alacak. İçlerinde dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonları var" ifadelerini kullandı.

