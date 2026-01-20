Alanyaspor Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Hazırlıklara Başladı

Alanyaspor Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda yapılan çalışmalar

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Fenerbahçe maçında ilk 11 görev alan futbolcular, antrenmanı yenileme çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

