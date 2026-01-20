Alanyaspor Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Hazırlıklara Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 19. hafta deplasmanı olan Çaykur Rizespor maçı için Joao Pereira yönetiminde antrenmanlara başladı; hazırlıklar yarın sürecek.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 23:42
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 23:42
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda yapılan çalışmalar

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Fenerbahçe maçında ilk 11 görev alan futbolcular, antrenmanı yenileme çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

