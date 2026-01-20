Trabzonspor, Mathias Lovik'i 4.5 yıllığına Parma'dan transfer etti

Sözleşme ve mali detaylar

Trabzonspor, Norveçli oyuncu Mathias Johan Fjortoft Lovik ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp transferi KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, Kulübümüze kesin transferi konusunda Parma Kulübü ile anlaşma sağlandığı; anlaşma gereği Parma Kulübü’ne sözleşme fesih bedeli olarak 4 Milyon Euro'nun 6 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Ayrıca, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10’u ödeneceği ifade edildi.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 400 Bin Euro, diğer sezonlarda ise her bir sezon için 800 Bin Euro garanti ücret ödenecektir.

