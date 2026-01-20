Trabzonspor, Mathias Lovik'i 4.5 yıllığına Parma'dan transfer etti

Trabzonspor, Mathias Lovik ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı; Parma'ya 4 Milyon Euro ödenecek ve sonraki satıştan yüzde 10 pay alınacak.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 20:47
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 20:47
Trabzonspor, Mathias Lovik'i 4.5 yıllığına Parma'dan transfer etti

Trabzonspor, Mathias Lovik'i 4.5 yıllığına Parma'dan transfer etti

Sözleşme ve mali detaylar

Trabzonspor, Norveçli oyuncu Mathias Johan Fjortoft Lovik ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp transferi KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, Kulübümüze kesin transferi konusunda Parma Kulübü ile anlaşma sağlandığı; anlaşma gereği Parma Kulübü’ne sözleşme fesih bedeli olarak 4 Milyon Euro'nun 6 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Ayrıca, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10’u ödeneceği ifade edildi.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 400 Bin Euro, diğer sezonlarda ise her bir sezon için 800 Bin Euro garanti ücret ödenecektir.

TRABZONSPOR, NORVEÇLİ OYUNCU MATHİAS LOVİK İLE 4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI. ANLAŞMA GEREĞİ...

TRABZONSPOR, NORVEÇLİ OYUNCU MATHİAS LOVİK İLE 4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI. ANLAŞMA GEREĞİ BORDO-MAVİLİ KULÜP, PARMA KULÜBÜ SÖZLEŞME FESİH BEDELİ OLARAK 4 MİLYON EURO’YU 6 TAKSİT HALİNDE ÖDEYECEK.

TRABZONSPOR, NORVEÇLİ OYUNCU MATHİAS LOVİK İLE 4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI. ANLAŞMA GEREĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - İlbank: 2
2
Samsunspor Bocce, Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Madalya Aldı
3
Trabzonspor, Mathias Lovik'i 4.5 yıllığına Parma'dan transfer etti
4
Diego Simeone: Galatasaray Deplasmanında "İlk 8 için Kazanmalıyız"
5
Atletico Madrid, Galatasaray Maçı Öncesi Hazırlıklarını RAMS Park'ta Tamamladı
6
Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu Maçına Odaklandı
7
MKE Ankaragücü'nde yeni başkan İlhami Alparslan seçildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları