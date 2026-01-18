Köyceğiz'te Yarıyıl Tatili Kürek Okulu 19-30 Ocak'ta Başlıyor

Köyceğiz'te Yarıyıl Tatili Kürek Okulu Başlıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, öğrencilerin yarıyıl tatilini sporla değerlendirmesi amacıyla Yarıyıl Tatili Kürek Okulu eğitimleri düzenlenecek.

Organizasyon

Eğitimler, 7’den 70’e Köyceğiz Spor Yapıyor projesi kapsamında, Köyceğiz Kaymakamlığı koordinasyonunda; Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir spor kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Eğitim Detayları

19-30 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan eğitimlere 14, 17 yaş arası öğrenciler katılabilecek. Etkinlik ücretsiz olup, katılım için kontenjanın sınırlı olduğu belirtildi.

